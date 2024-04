Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В начале апреля Управление по связям с общественностью СПбПУ и Высшая школа медиакоммуникаций и связей с общественностью Гуманитарного института объединились, чтобы совместно провести неделю здоровья для студентов и сотрудников университета в рамках проекта «Лепота». Мероприятия приурочили ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля.

Быть здоровым — одна из базовых ценностей современного человека. На неделе политехники узнали о том, как поддерживать своё здоровье — физически и ментально.

1 апреля прошла лекция с аддиктологом Анной Морозовой, на которой участники выяснили всё о дофаминовой зависимости — одной из актуальных проблем молодого поколения. Спикер рассказала, почему мы попадаем в зависимость от игр, социальных сетей и сахара. И дала ценные советы, которые могут помочь побороть эти слабости.

На второй лекции рассказывали о главной проблеме современности — гиподинамии. Как быть «в контакте» со своим телом, оставаться здоровым и стройным даже если ты сидишь по восемь часов день? Этими вопросами задаётся рано или поздно каждый человек. Ответами на них поделилась врач-остеопат Айнур Бахшиева.

Завершил неделю здоровья мастер-класс с эндокринологом Ольгой Овчинниковой. На нём студенты и преподаватели узнали о том, как «взломать» свой организм и оставаться молодым, здоровым и продуктивным как можно дольше. Речь шла о биохакинге. Это любительское использование инновационных технологий с целью активации скрытых возможностей человеческого организма, улучшения его физиологического состояния, увеличения продолжительности жизни.

Второй год подряд мы проводим в нашем университете мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню здоровья. Очень рады, что на этот раз нам удалось провести очные мастер-классы и ответить на острые вопросы по теме здоровья, одновременно доказав, что быть здоровым — круто. Мы хотели бы, чтобы еще больше политехников следили за своим здоровьем, были бодрыми и счастливыми. А мы готовы им в этом помочь , — рассказала руководитель студенческой команды проекта и студентка 3 курса направления «Реклама и связи с общественностью» ВШМиСО Екатерина Дьякова.

Все желающие приняли участие в розыгрышах призов от спикеров и партнёров проекта. Победители получили полезные аксессуары для здорового образа жизни.

А если вы не попали на очные мероприятия недели здоровья, у вас есть шанс посмотреть полезные видеоролики с экспертами в официальном сообществе Вконтакте Политеха.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI