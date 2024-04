Андрей Белоусов озвучил перспективы развития глобальной технологической повестки на форуме «Открытые инновации»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Андрей Белоусов выступил на пленарной сессии «Технологии – ключ к суверенитету» международного форума «Открытые инновации»

Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов выступил на пленарной сессии «Технологии – ключ к суверенитету» международного форума «Открытые инновации». В своей речи он коснулся перспектив развития глобальной технологической повестки. В неё, в частности, входят искусственный интеллект, медтех, компонентная база и новые методы вычисления, электромобили, создание низкоорбитальной спутниковой группировки.

«Все эти направления находятся в стадии экономического освоения», – подчеркнул Андрей Белоусов, добавив, что сегодня запрос на технологии идёт от крупных компаний, которые столкнулись со сменой парадигмы глобального технологичного и научного пространства и обратили внимание на российские технологии.

При этом именно конкуренция должна стать одним из ключевых факторов развития сферы технологий.

«Без конкуренции мы не создадим спрос на новые технологии со стороны крупных и средних компаний», – заявил Андрей Белоусов.

«Высокотехнологичный бизнес помогает повышать производительность труда, внедрять решения, связанные с ИИ, обработкой и хранением больших данных, интеллектуальными системами управления на производстве. Высокий спрос позволяет технологическим компаниям показывать выручку, зарплату и занятость в три раза выше, чем в среднем по сектору МСП», – отметил Министр экономического развития Максим Решетников.

По его словам, это, в частности, результат реализации основных направлений технологической повестки последних лет, выполнения поставленных Президентом России задач по достижению технологического суверенитета страны.

Также в пленарной сессии «Технологии – ключ к суверенитету» международного форума «Открытые инновации» приняли участие специальный представитель Президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский и другие.

