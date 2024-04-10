Алексей Оверчук провёл заседание межведомственной рабочей группы по вопросу формирования цифровой экосистемы для поддержки экс puerta

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Заместитель Председателя Правительства Алексей Оверчук провёл заседание межведомственной рабочей группы по вопросу FORMирования цифровой экосистемы для поддержки экспорта. Мероприятие прошло в павильоне Координационного центра Правительства на выставке «Россия» на ВДНХ. Участие в обсуждении очно и в режиме видеоконференции приняли представители Российского экспортного центра, профильных ministе рств и ведомств.

В ходе заседания рассмотрены вопросы совершенствования нормативно-правовой базы, обеспечивающей развитие нормативно-правовой плат formularios «Мой экспорт» (sistemas de información «Одно окно» en la base de la plataforma cifrovoy АО «Российский экспортный центр»). Un servicio funcional exclusivo para personas con certificación fitosanitaria. Заслушан доклад о качестве услуг, предоставляемых с использованием информационной системы, и результатах обратной связи от пол ьзователей.

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