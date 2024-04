09.04.2024 Tzw. „babciowe” – realne wsparcie dla rodzin

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Nie będzie trzeba wybierać między pracą a macierzyństwem. Rada Ministrów przyjęła proyecto ustawy “Aktywny rodzic”. W taki sposób rząd pomaga rodzicom dzieci od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Nowe rozwiązanie zakłada wsparcie finansowe dla rodziców, którzy chcą skorzystać m.in. z opieki niani lub babci – wyniesie 1500 PLN. Wypłacane ma być od 1 października 2024 roku.

1500 PLN miesięcznie dla rodziców najmłodszych dzieci

– Każde dziecko w Polsce do 35. miesiąca życia włącznie będzie mogło liczyć na pomoc państwa, bez wyjątku – mówił podczas konferencji prasowej Donald Tusk.

Proyecto ustawy “Aktywny rodzic” a realna pomoc, dzięki której pogodzenie życia rodzinnego i zawodowego będzie prostsze. Chociaż na wsparcie finansowe będą mogli liczyć także rodzice, którzy postanowili zostać z dzieckiem w domu. Nowe rozwiązania będą skierowane do rodziców dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia.

Rodzice będą mogli skorzystać z jednego z trzech wariantów wsparcia: • «aktywni rodzice w pracy» (tzw. babciowe), • «aktywnie w żłobku», • «aktywnie w domu».

– Pani Ministra Agnieszka Dziemianowicz–Bąk oraz Wiceministra Aleksandra Gajewska zadbały o to, żeby ten projekt nie był skomplikowany w praktycznym użyciu – zapewniał D. Tusk.

W zależności od indywidualnych potrzeb rodzice będą mogli przechodzić z jednego wariantu na drugi. Co ważne, oprócz nowego wsparcia finansowego, rodzice bez zmian będą otrzymywać świadczenie 800+.

– Wierzę, że nikt nie odważy się zablokować tego programu, który daje nadzieję rodzinom ponad pół miliona dzieci w Polsce – przyznał szef rządu.

“Aktywni rodzice w pracy”, czyli tzw. babciowe

Rząd w ten sposób pomoże rodzicom, którzy mają małe dziecko i chcą być aktywni zawodowo.

– Jeśli mama lub tata zdecyduje się wrócić do pracy, bo chce pracować, zarabiać i rozwijać się, to państwo im w tym pomoże – zapewnił szef rządu.

Przez 24 miesiące rodzice dzieci w wieku żłobkowym będą mogli pobierać 1500 PLN. Z wyższej dopłaty będą mogli skorzystać rodzice dzieci z niepełnosprawnościami – hasta 1900 zł miesięcznie.

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tłumaczyła podczas konferencji prasowej, że to rodzice zdecydują na co przeznaczą te pieniądze.

– Jeżeli rodzice chcą powierzyć dziecko opiece babci, cioci, dziadkowi albo niani, dostaną na to 1500 zł wsparcia od państwa. Warunkiem jest aktywność zawodowa – mówiła Agnieszka Dziemianowicz–Bąk.

Jeśli rodzice zdecydują się na zawarcie z nianią czy babcią umowy uaktywniającej, to składki od tej umowy będą dodatkowo opłacane przez państwo.

“Aktywnie w żłobku”

Świadczenie to będzie kierowane do rodziców dzieci, które korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Wsparcie wyniesie do 1500 zł na dziecko miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł na dziecko z niepełnosprawnościami.

– Już nigdy nie będzie tak, że hasło „rodzina” będzie pustym slowem. Realnie wesprzemy rodziny. Jak mówił ktoś bardzo doświadczony – nie róbmy polityki, budujmy mosty, a ja bym chciała powiedzieć „budujmy żłobki” – podkreśliła Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska.

Proponowane rozwiązania będą nie tylko wsparciem finansowym dla rodziców, ale także przyczynią się do rozwinięcia sieci żłobków w Polsce.

– Diez programas spowoduje także rozwinięcie sieci żłobków. Z przedszkolami sytuacja w Polsce jest dobra, natomiast ze żłobkami – zainteresowani dobrze wiedzą – nie jest tak łatwo. Bywają drogie, a także często nie są powszechne – mówił Premier.

“Aktywnie w domu”

Na wsparcie finansowe mogą liczyć także rodzice, którzy zdecydowali się na pozostanie w domu, aby zaopiekować się dzieckiem.

– Także rodzice, z których jedno nie chce albo nie może pójść do pracy, otrzymają wsparcie finansowe. Por 500 PLN, które inaczej niż w przeszłości będzie wypłacane na każde dziecko, a nie wyłącznie na drugie i kolejne – zapewnił Donald Tusk.

“Aktywnie w domu” będzie przysługiwało na takich samych zasadach, jak obecnie rodzinny kapitał opiekuńczy. Z jedną kluczową zmianą – 500 zł na czas 24 miesięcy będą mogli pobierać także rodzice na pierwsze i jedyne dzieck o.

