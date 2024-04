09.04.2024 Prace grupy roboczej ds. sistema uszczelnienia wizowego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Prace grupy roboczej ds. uszczelnienia systemu wizowego09.04.2024

Dobiegają końca prace Grupy Roboczej do spraw wyeliminowania nieprawidłowości w systemie wizowym RP, której przewodniczy Podsekretarz Stanu w MSZ, Pani Henryka Mościcka-Dendys.

Grupa została powołana decyzją Przewodniczącego Zespołu do Spraw Migracji; w jej skład wchodzą eksperci disponujący wiedzą merytoryczną oraz odpowiednimi kompetencjami decyzyjnymi, reprezentujący ministrów właściwych do spraw: wewnętrznych i administracji, zagranicznych, rodziny pracy i polityki społecznej, oś wiaty, nauki i szkolnictwa wyższego, gospodarki, wymiaru sprawiedliwości oraz przedstawiciele: Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców , Komendanta Głównego Straży Granicznej, Szefa ABW y Głównego Inspektora Pracy.

Celem Grupy Roboczej jest stworzenie Białej Księgi, która określi obszary koniecznych zmian legislacyjnych w polskim porządku prawnym dla uporządkowania systemu wydawania wiz. Mandat grupy obejmuje w szczególności wypracowanie mechanizmów uszczelnienia systemu wydawania cudzoziemcom wiz studenckich, wiz pracowniczych, zezwoleń na pobyt oraz zezwoleń na pracę.

