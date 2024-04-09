Узнай, как стать частью «Тавриды»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
12 апреля в Государственном университете управления пройдет презентация Центра практики арт-кластера «Таврида».
Эксперт арт-кластера Виктория Горбунова расскажет о том, как присоединиться к проекту, чтобы реализовать возможности для профессионального развития, а также поделится своим жизненным опытом.
Центр практики арт-кластера «Таврида» – сообщество целеустремленных молодых людей, студентов профильных направлений и начинающих специалистов, которые хотят прокачать свои навыки в ивент-индустрии.
Центр практики реализует следующие проекты:
- Координаторы образовательных заездов
- Волонтерский корпус фестиваля «Таврида.АРТ»
- Волонтерский корпус Академии творческих индустрий «Меганом»
- Волонтерское сопровождение проектов «Таврида.АРТ» в Москве
Ждем всех желающих 12 апреля в 16:00 в аудитории ПА-25.
Для участия необходима предварительная регистрация.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 12.04.2024
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