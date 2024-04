Узнай, как стать частью «Тавриды»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

12 апреля в Государственном университете управления пройдет презентация Центра практики арт-кластера «Таврида».

Эксперт арт-кластера Виктория Горбунова расскажет о том, как присоединиться к проекту, чтобы реализовать возможности для профессионального развития, а также поделится своим жизненным опытом.

Центр практики арт-кластера «Таврида» – сообщество целеустремленных молодых людей, студентов профильных направлений и начинающих специалистов, которые хотят прокачать свои навыки в ивент-индустрии.

Центр практики реализует следующие проекты:

Координаторы образовательных заездов

Волонтерский корпус фестиваля «Таврида.АРТ»

Волонтерский корпус Академии творческих индустрий «Меганом»

Волонтерское сопровождение проектов «Таврида.АРТ» в Москве

Ждем всех желающих 12 апреля в 16:00 в аудитории ПА-25.

Для участия необходима предварительная регистрация.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI