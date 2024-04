Татьяна Илюшникова: Государство исполняет все обязательства по льготным кредитным программам для МСП

Source: MIL-OSI Russian Language News

Подведены итоги одной из первых льготных государственных программ кредитования для МСП «674», в рамках которой кредиты выдавались в 2017-2019 годах. Малый и средний бизнес мог взять кредит в банках по льготным ставкам до 1 млрд рублей на оборотные и (или) инвестиционные цели. В первом полугодии 2024 года будет погашен последний кредит по этой программе в «Россельхозбанке».

«Программа стартовала еще до запуска национального проекта МСП. Тем не менее государство выполнило все обязательства перед МСП, субсидируя проценты по ставкам на весь срок действия кредита, – это способствовало развитию доверия бизнеса к государству. Получателями поддержки стало небольшое количество компаний – порядка 500 предприятий – но программа позволила отработать механизм реализации льготных кредитных программ. С запуском нацпроекта МСП с 2020 по 2023 год по банковским программам мы выдали уже более 133 тысяч кредитов. При этом мы выстроили инструменты более адресно и сделали акцент на приоритетных отраслях», – сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Треть от всех выданных кредитов по завершающейся программе пришлась на предприятия обрабатывающих производств, 15% – на сельскохозяйственные компании и остальное – на предприятия реального сектора экономики и строительства.

В рамках программы малый и средний бизнес привлек свыше 41,2 млрд рублей на запуск инвестиционных проектов, модернизацию объектов капитального строительства, финансирование производственной деятельности, выплату заработной платы работникам, покрытие коммунальных расходов, оплату транспортно-экспедиционных услуг, арендных платежей.

Лидерами кредитования стали ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО) и «Россельхозбанк».

Программа была реализована на территории 68 регионов России. В число регионов с наибольшим числом предпринимателей, охваченных поддержкой, вошли Челябинская область, Республика Башкортостан, Волгоградская и Московская области, Краснодарский Край.

