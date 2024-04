С начала года предприниматели выкупили по преимущественному праву 115 арендованных помещений

Source: MIL-OSI Russian Language News

За первые три месяца 2024 года представители малого и среднего предпринимательства (МСП) выкупили у города по преимущественному праву недвижимость общей площадью более 18 тысяч квадратных метров. Наибольшим спросом пользовались помещения на юге, западе и в центре столицы. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Предприниматели, арендующие у города недвижимость не менее двух лет и включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, могут ее выкупить. При этом помещения, реализованные на специализированных аукционах, должны не менее пяти лет находиться в перечне объектов для использования МСП.

«Все больше представителей малого бизнеса становятся собственниками ранее арендуемых у города объектов. С начала этого года предприниматели выкупили по преимущественному праву 115 арендованных помещений общей площадью 18,3 тысячи квадратных метров. Для сравнения: за первый квартал 2023-го бизнес приобрел у города 71 объект площадью свыше 15 тысяч квадратных метров», — рассказал Максим Гаман.

Наибольшим спросом у предпринимателей пользуются помещения в ЮАО и ЗАО — здесь было выкуплено по 18 объектов общей площадью 2,3 тысячи и 2,9 тысячи квадратных метров соответственно. В центре представители столичного малого и среднего бизнеса приобрели 16 помещений площадью 4,2 тысячи квадратных метров, на северо-востоке и востоке Москвы — по 10 объектов.

За 10 лет малый и средний бизнес выкупил у города почти восемь тысяч объектов недвижимости в рассрочку

Перечень имущества, предназначенного для передачи субъектам МСП, размещен на портале mos.ru. Сегодня в нем находится около 1,2 тысячи объектов нежилого фонда, которые представители бизнеса могут выкупить у города по преимущественному праву. Для этого нужно обратиться онлайн в Департамент городского имущества за госуслугой «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы». Договоры купли-продажи заключаются в электронном виде.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

