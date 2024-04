СПбГАСУ стал площадкой для конференции учащихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА – Север»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Проректор по образовательной деятельности Сергей Михайлов приветствует участников конференции

В Санкт-Петербурге 6 апреля состоялся очный этап Всероссийской конференции «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА – Север» для учащихся 8–11 классов. В этом году площадкой для её проведения стал СПбГАСУ.

На открытии мероприятия участников поприветствовал проректор по образовательной деятельности Сергей Михайлов. На конференцию прибыло более 80 участников: среди них 45 обучающихся и 18 педагогов из разных регионов России, а также 11 членов экспертного совета.

После торжественной части ребят ждал самый ответственный этап – защита проектов. Школьники представили результаты своих исследований в естественнонаучных, гуманитарных науках и в научно-техническом направлении.

По окончании выступлений гости университета отправились на экскурсию по знаковым местам вуза – ребята побывали в Музее истории петербургского кирпича и в научно-технической библиотеке.

Школьники приняли участие в мастер-классе по макетированию, который провела доцент кафедры архитектурного проектирования Ольга Белоусова. Перед ребятами выступили студенты СПбГАСУ: они подробно рассказали как о нюансах поступления, так и об обучении в университете.

Конференция носит федеральный характер и входит в перечень основных проектов Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» Малой академии наук «Интеллект будущего».

