Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На западе столицы строят и проектируют 46 домов по программе реновации. В них смогут переехать около 40 тысяч жителей. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Сейчас в ЗАО передали под заселение 36 новостроек. Около 17,7 тысячи горожан получили современные квартиры. Из них свыше 1,7 тысячи — в этом году», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В шаговой доступности от новых кварталов возводят объекты социальной инфраструктуры. Так, в районе Очаково-Матвеевское по программе стимулирования создания мест приложения труда начинается строительство школы на тысячу учеников. В планах — спортхаб на 100 человек для любителей экстрима.

В Можайском районе планируется построить образовательный комплекс. Он будет включать в себя школу на 1100 мест и детский сад на 150 воспитанников.

Строительство образовательного комплекса со спортивным центром запланировано в районе Раменки. В его составе будет детсад на 175 мест и школа на 500 учеников.

Более 50 тысяч москвичей начнут переезжать в дома по программе реновации в этом годуЕще 12 новостроек передадут под заселение по программе реновации в марте

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI