Собянин: На юге Москвы будет сформирована качественно новая дорожная сеть

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Трасса, связывающая Московский скоростной диаметр (МСД) с магистралью Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, готова на 50 процентов. Об этом заявил Сергей Собянин во время осмотра хода строительства дороги.

«Мы на юге столицы формируем новый дорожный каркас. Идет работа по соединению южного направления Московского скоростного диаметра. В конце этого года мы должны прийти на Симферопольское шоссе и Варшавское, соединить их и, таким образом, разгрузить эти две трассы. В конце 2025 года уже планируем выйти с Московским скоростным диаметром на связку с Калужским, Киевским и Минским шоссе», — рассказал Мэр Москвы.

Благодаря новой трассе на юге Москвы будет сформирована качественно новая дорожная сеть. Существенно снизится нагрузка на южный сектор Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) и ряд крупных улиц города: на Варшавское шоссе, улицы Подольских Курсантов, Дорожную, Павла Фитина и Поляны и другие.

«Новая трасса сократит время в пути в среднем на 23 минуты, существенно снизит нагрузку на южный сектор МКАД и ряд крупных улиц города», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

По оценкам Центра организации дорожного движения Правительства Москвы, появление связки между Московским скоростным диаметром и трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе позволит избежать перепробега автомашин до 2,5 километра и сократить время проезда в среднем на 23 минуты. Кроме того, она снизит уровень загрузки на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе на пять процентов, на Варшавском шоссе от улицы Подольских Курсантов до МКАД — на 11 процентов, в Ступинском проезде от МСД до улицы Подольских Курсантов — на 15 процентов, на Россошанской улице от Дорожной улицы до Варшавского шоссе — на 19 процентов, на Липецкой улице от Проектируемого проезда № 5108 до МКАД — на семь процентов.

В результате улучшится транспортная доступность районов Бирюлево Западное, Южное Бутово, Северное Бутово, Чертаново Южное, а также подмосковного поселения Булатниковского, в которых проживают более 580 тысяч человек.

Строительные работы

Трассу — связку между Московским скоростным диаметром и трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе начали прокладывать в июле

2019 года. Бессветофорная трасса длиной 3,5 километра по прямой с тремя — четырьмя полосами движения в каждом направлении начинается в районе 32-го километра МКАД и доходит до соединения со строящейся трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе около Новобутовской улицы. По ходу движения предусмотрены съезды на федеральную трассу М-2 «Крым» (Симферопольское шоссе) и Варшавское шоссе.

По словам Фарита Хайдарова, генерального директора АО «Московская инженерно-строительная компания», работы ведутся круглосуточно и в соответствии с графиком.

«На объекте задействованы более 600 человек и 107 единиц техники», — рассказал Фарит Хайдаров.

Всего в рамках проекта построят 12,2 километра дорог, включая семь искусственных сооружений общей протяженностью более трех километров.

В их числе:

— эстакада — съезд с внутренней стороны МКАД на МСД в сторону Симферопольского шоссе (1,1 километра, две полосы движения в одном направлении);

— две эстакады — съезда с МСД на Симферопольское ш

оссе в сторону области (один километр, две полосы движения в одном направлении), а также на Варшавское шоссе и автодорогу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе (626 метров, три полосы движения в каждом направлении);

— два тоннеля под МКАД и Симферопольским шоссе (231 метр, три полосы движения в каждом направлении);

— мост через реку Битцу (109 метров, четыре полосы движения в каждом направлении);

— эстакада в районе жилого комплекса «Южная Битца» (35 метров, три полосы движения в каждом направлении).

Кроме того, будут организованы съезды:

— с Симферопольского шоссе на МСД в сторону МКАД (один километр, одна — две полосы движения в одном направлении);

— с Варшавского шоссе на МСД в сторону МКАД (830 метров, одна — две полосы движения в одном направлении);

— с МСД на внешнюю сторону МКАД (915 метров, две полосы движения в одном направлении);

— с МСД на автодорогу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе в сторону Калужского шоссе (один километр, две полосы движения в одном направлении);

— с МСД на Варшавское шоссе в сторону области и на Новобутовскую улицу (235 метров, одна — две полосы движения в одном направлении);

— с Варшавского шоссе и Новобутовской улицы на МСД в сторону МКАД (115 метров, одна — две полосы движения в одном направлении).

Для удобства пешеходов построят четыре перехода, включая два надземных в районе жилого комплекса «Южная Битца» и ТЭЦ-26 (Востряковский проезд, дом 10, строение 8), а также два подземных в районе подмосковного поселка Битца и жилого комплекса «Бутово парк» (дом 1 а).

Для снижения уровня шума вдоль основного хода дороги установят защитные экраны общей протяженностью 2,4 километра. Кроме того, специалисты выполнят работы по переустройству 80 километров инженерных коммуникаций и строительству трех очистных сооружений. В рамках благоустройства прилегающей территории разобьют 32,4 гектара газонов и высадят свыше 52,3 тысячи деревьев и кустарников.

Для минимизации неудобств, связанных с возведением крупных искусственных сооружений, в районе МКАД и путей второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) работы ведут без приостановки движения автомобильного и железнодорожного транспорта. На данный момент строительная готовность объекта составляет 50 процентов.

Полноценное движение по основному ходу МСД открыли 9 сентября 2023 года. Автомобилисты могут проехать с севера на восток столицы от Бусиновской развязки до трассы М-12 и с востока на юг до улицы Подольских Курсантов.

Ежедневно по МСД проезжает около 400 тысяч машин. Магистраль входит в список наиболее популярных трасс города. Благодаря МСД время на дорогу по некоторым направлениям сократилось на 25–50 процентов. До 15 процентов разгрузились участки Садового кольца, Третьего транспортного кольца и МКАД.

Собянин рассказал о планах строительства дорог в Москве в 2024 годуМэр Москвы рассказал о строительстве важнейших городских автомагистралей

Новые дороги Москвы

В 2011–2023 годах Правительство Москвы построило 1360 километров дорог — это около 25 процентов существующей улично-дорожной сети. В столице появилось 429 новых тоннелей, эстакад и мостов — количество искусственных транспортных сооружений выросло на 65 процентов. Кроме того, было построено 311 внеуличных пешеходных переходов.

Ключевые задачи на ближайшие годы — развитие радиальных направлений, соединение разрозненных территорий и создание новых поперечных связей на активно застраиваемых территориях комплексного и опережающего развития, а также интеграция улично-дорожной сети, остановочных пунктов и транспортных хабов (метро, Московское центральное кольцо и МЦД).

Кроме того, ключевыми проектами остаются продление южного направления МСД за пределы МКАД, завершение строительства Южной рокады и автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

В планах на 2024 год — строительство 94 километров дорог, 30 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов.

В числе основных объектов:

— транспортные развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля (основные работы завершены в марте 2024 года) и Алтуфьевским шоссе;

— трасса, связывающая МСД с автодорогой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе;

— участок автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от станции метро «Коммунарка» (транспортный хаб «Столбово») до улицы Поляны (первый этап);

— путепровод в районе 24-го и 25-го километра Ленинградского шоссе (движение открыто в марте 2024 года);

— дублер Калужского шоссе (первый этап).

В 2025–2026 годах планируется построить 171 километр дорог, 41 искусственное сооружение и 45 пешеходных переходов.

В Москве строят и проектируют семь автомобильных мостовМногослойная работа. Как в Москве строят дороги — от идеи до запуска движения

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI