Собянин: В «МЭШ» внедрят сервисы с использованием технологий ИИ

Цифровую образовательную платформу «Московская электронная школа» («МЭШ») продолжат развивать. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Активными пользователями ее сервисов и услуг стали более трех миллионов москвичей — свыше 1,1 миллиона учащихся, 1,8 миллиона родителей и свыше 65 тысяч педагогов. В течение учебного года они обращаются к «МЭШ» более 4,5 миллиона раз ежедневно.

В планах на ближайшие годы — внедрение умных сервисов «МЭШ» с использованием технологий искусственного интеллекта, которые позволят школьникам строить персонализированные образовательные траектории.

В результате ученики и родители получат максимально полную информацию об обучении в школе и внешкольных занятиях, а также библиотеку электронных материалов с персональными рекомендациями по выбору учебных курсов в соответствии с уровнем подготовки и личными интересами.

Благодаря «МЭШ» учителя смогут воспользоваться рекомендациями по планированию обучения в зависимости от образовательных результатов учеников и их прогнозами, автоматической подборкой материалов, необходимых для восполнения образовательных пробелов ребят, а также рекомендациями по повышению квалификации.

Управленцам «МЭШ» предложит рекомендации по доработке образовательных программ и развитию педагогического коллектива, инструмент проведения контрольных работ и независимых диагностик, прогнозирования результатов ОГЭ и ЕГЭ, а также автоматическое формирование показателей результатов образовательной деятельности школы.

По решению Правительства России проект «Московская электронная школа» стал технологической основой для федеральной государственной информационной системы «Моя школа».

«Мы продолжим оказывать помощь субъектам Российской Федерации во внедрении сервисов “МЭШ” в школах регионов. В настоящее время эта работа завершена в Калужской и Московской областях, а также в Татарстане. В феврале этого года подписали соглашение с Дагестаном и Тюменской областью», — отметил Мэр Москвы.

В ближайшие годы московская образовательная платформа «МЭШ» будет внедрена как минимум в 20 регионах страны.

