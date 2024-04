Рубли вместо баллов – ВТБ наконец-то вернет прямой кешбэк

Source: MIL-OSI Russian Language News

Что поменяет ВТБ в программе лояльности?

ВТБ отказывается от кешбэка в виртуальной валюте – вместо бонусов, баллов или миль клиенты будут получать реальные рубли, не требующие обмена. Уже в начале мая держателей карт ждут несколько изменений:

клиенты смогут самостоятельно выбирать 3 категории кешбэка;

максимальный размер вознаграждения вне партнерской сети составит 25%;

предельный лимит кешбэка в месяц увеличится, составив от 3 до 100 тыс. руб. в зависимости от подключенного пакета услуг;

специальные условия банк предложит для держателей вкладов;

зачисление кешбэка будет проводиться до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Потратить накопленные бонусы клиенты смогут до конца года: до 31 августа будет доступна покупка за баллы товаров у партнеров, а до 30 декабря – обмен на рубли. Изменения затронут свыше 15 млн. держателей карт ВТБ, подключенных к программе.

Как другие банки начисляют клиентам кешбэк в 2024 году?

Большинство российских банков в рамках программ лояльности начисляют клиентам виртуальные баллы с возможностью конвертации, хотя прямой кешбэк наиболее популярен у держателей карт. В 2024 году условия бонусных программ у банков следующие:

СберБанк начисляет клиентам только бонусы, которые можно списать у 75 тыс. партнеров по курсу 1:1;

Альфа-Банк предусмотрел кешбэк рублями или милями, последние можно тратить у партнеров;

Тинькофф возвращает кешбэк в рублях, хотя по старым кредитным картам могут начисляться и бонусы;

ПСБ начисляет бонусные баллы, которые можно в любой момент конвертировать в рубли;

банк «Зенит» выплачивает вознаграждение бонусами с возможностью компенсации за их счет покупок.

«Банкам выгоднее начислять бонусы вместо рублей – не все клиенты обменивают или тратят баллы, часть вознаграждения сгорает. Если же предусмотрен прямой кешбэк, банку приходится компенсировать часть покупок в безусловном порядке», – заявляет эксперт.

Ежегодно банки тратят миллиарды рублей на программы лояльности: в 2023 году Почта Банк выплатил клиентам свыше 1,6 млрд. бонусов, а Тинькофф – 83 млрд. рублей. Бюджет для кешбэка формируется из платежей за эквайринг: размер комиссии может достигать 3%. Также доходы приносят и партнеры – за привлечение клиентов магазины готовы платить банкам от 5 до 15% стоимости купленных товаров.

