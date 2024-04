«Роснефть» увеличивает добычу на водонефтяных участках

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft

Специалисты «РН-Юганскнефтегаза», крупнейшего добывающего актива Компании, пробурили скважину по технологии «фишбон»* на водонефтяном участке зрелого месторождения. Дебит нефти многозабойной скважины составил 500 тонн в сутки, что в два раза больше по сравнению с традиционными технологиями.

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть – 2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Ключевая проблема разработки водонефтяных зон – ускоренное обводнение скважин, осложняющее добычу. Традиционные технологии бурения на таких участках дают невысокие дебиты. Для увеличения нефтедобычи и рентабельности специалисты научного института «Роснефти» в Уфе выполнили многовариантные расчёты в корпоративном программном комплексе «РН-КИМ» и обосновали применение технологии «фишбон» на водонефтяном участке.

В перспективе массовое внедрение технологии позволит увеличить коэффициент извлечения нефти в водонефтяных зонах месторождений Компании.

*«Фишбон» (англ. fishbone – «рыбья кость») – многозабойная скважина особой траектории, при которой от одного горизонтального ствола отходят многочисленные ответвления. Скважина по своей форме напоминает рыбий скелет – отсюда и название.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

9 апреля 2024 г.

