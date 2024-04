Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

10 апреля с 00:40 до 10:40 на Савеловском и Белорусском направлениях первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) изменится расписание поездов.

Интервалы движения на двух направлениях будут увеличены до 15 минут, в том числе в утренние пиковые часы. Некоторые поезда будут следовать только от Савеловского и Белорусского вокзалов и обратно. Расписание аэроэкспрессов частично изменится.

На маршрутах дальнего пригорода Савеловского направления МЦД-1 часть поездов будет отменена, некоторые последуют только от Лобни и обратно. Интервалы движения увеличат до одного часа.

Кроме того, в это же время время будут менять стрелочный перевод на станции Катуар Савеловского направления Московской железной дороги. Путь по направлению в Москву на участке между Лобней и Икшей закроют, поезда проследуют по пути в сторону области.

Для поездок в аэропорт можно воспользоваться автобусом № 1195, который отправляется от станции метро «Ховрино» каждые 10 минут. Полное расписание движения автобусов и аэроэкспрессов — на сайте компании. А с расписанием пригородных и городских поездов можно ознакомиться в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также в приложении и на сайте перевозчика.

Горожан просят планировать поездки заранее.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI