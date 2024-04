Почти 80 процентов поездок на метро москвичи оплачивают «Тройкой» — Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Почти 80 процентов поездок в столичном метро пассажиры оплачивают картой «Тройка». Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Транспортная карта начала работать 11 лет назад. По своей популярности она быстро обошла мировые аналоги. В первую неделю было продано 200 тысяч карт, через 10 месяцев — один миллион, на сегодняшний день выпущено больше 50 миллионов», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В 2023 году производство «Тройки», включая ее чип, полностью локализовали в Москве. В 2024-м планируют запустить виртуальный аналог карты для смартфонов.

Чтобы воспользоваться преимуществами «Тройки», следует привязать ее к профилю в личном кабинете приложения «Метро Москвы» и подключить к программе лояльности «Город».

Картой можно оплатить проезд на метро, Московском центральном кольце, Московских центральных диаметрах (МЦД), речном, наземном и пригородном железнодорожном транспорте. Кроме того, воспользоваться «Тройкой» можно при оплате поездки на аэроэкспрессе и канатной дороге на Воробьевых горах.

«Благодаря карте и развитой билетной системе в метро практически исчезли очереди у касс. Кроме того, “Тройка” дает возможность бесплатных пересадок на городском транспорте в течение 90 минут, а на некоторых маршрутах МЦД — в течение 120 минут», — добавил Сергей Собянин.

