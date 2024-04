Политех на передвижной выставке в Китае

Source: MIL-OSI Russian Language News

В нескольких городах Китая прошла передвижная выставка российского образования, в которой принял участие Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Выставку организовал Российский центр науки и культуры в Пекине (Россотрудничество).

У СПбПУ более ста партнёров из Китая, с которыми реализуются совместные научные и образовательные проекты, открыты научные центры и институты. Успешно работает официальное Представительство СПбПУ в Шанхае и офис на базе Цзянсуcкого исследовательского института индустриальных технологий в Нанкине, которые способствуют установлению и поддержанию связей с международными партнёрами, ведущими университетами и научно-исследовательскими организациями, промышленностью, высокотехнологичными компаниями и инновационными предприятиями.

Участие Политеха в передвижной выставке российского образования в Китае стало ещё одной возможностью продемонстрировать достижения университета, привлечь внимание к международным образовательным программам и укрепить партнёрские связи с китайскими вузами и школами.

Выставка стартовала в Пекине и продолжила работу в городах Синьян, Хэби, Сиань, Янлин и Чунцин, на партнёрских площадках Россотрудничества в школах и университетах. На открытии перед участниками выступил представитель Министерства науки и высшего образования России в Китае Игорь Поздняков и обозначил цели и задачи российско-китайского взаимодействия в области образования.

Сотрудничество между Политехом и китайскими университетами и научными кластерами играет важную роль в развитии культурного и образовательного обмена, а также способствует продвижению российского образования за рубежом и расширению партнёрских отношений в области науки и технологий , — отметила начальник Управления международного образования Евгения Саталкина.

Заместитель начальника Управления международного образования Анастасия Прокопчук и ведущий менеджер Представительства СПбПУ в Шанхае Дарина Бальжимаева представили образовательные программы, возможности для студентов и перспективы сотрудничества с китайскими партнёрами. Стенд Политеха за время выставки посетило более 3000 будущих абитуриентов. Китайские школьники особенно заинтересовались информационными технологиями, физикой, космическими и телекоммуникационными технологиями, строительством и дизайном.

Напоминаем, что заполнить заявку на поступление можно в личном кабинете на сайте СПбПУ.

