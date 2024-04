Политех в топ-5 российских вузов в международном рейтинге RankPro

Source: MIL-OSI Russian Language News

В ежегодном рейтинге лучших вузов мира Worldwide Professional University Rankings RankPro Политех занял 352-е место в общемировом списке, поднявшись на 10 пунктов по сравнению с прошлым годом, и 5-е место среди российских университетов. В списке лидирующих вузов Европы СПбПУ расположился на 179-м месте.

Рейтинг RankPro, формируемый международным советом учёных в рамках программы Global World Communicator, оценивает университеты по трём ключевым направлениям: академические возможности вуза, коммуникативность и доступность информации, национальная и международная репутация. Во всех трёх направлениях Политех уверенно продвинулся вперёд, войдя в категории «А» и «А+». Особенно заметен рост в субрейтингах «Национальная и международная репутация университета» и «Коммуникативность и доступность информации», где Политех занимает третье место.

В результате изменений в методологии подсчёта субрейтинга академических возможностей СПбПУ заметно вырос в общем рейтинге. Для нас важно качество образования, и мы сохраняем достаточно высокую обеспеченность преподавателями. Также высокая доля магистрантов — один из факторов успеха нашего вуза как исследовательского. Кроме того, мы уделяем особое внимание продвижению научных достижений наших учёных и обеспечению доступности информации, что также поспособствовало успеху в данном рейтинге , — отмечает исполняющая обязанности проректора по перспективным проектам Мария Врублевская.

