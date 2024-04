Письма, стихотворения, портреты: в Государственном музее обороны Москвы откроется выставка «Храним и помним»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Государственном музее обороны Москвы 12 апреля откроется выставка «Храним и помним», которая покажет, как личные предметы дарителей становятся частью истории.

Музей сохраняет память о Великой Отечественной войне, унесшей миллионы человеческих жизней, и предшествующем ей времени. Практически в каждой семье есть своя история о том, как близкие люди сражались на фронте и какие лишения им пришлось пережить в этот тяжелый период. С 2021 по 2023 год в музей поступило более тысячи артефактов.

Трубочист, стропница и травильщик

В тематическом комплексе «Заводская история» экспонируется уникальный тарифно-квалификационный справочник для заводов № 1 и 2 Народного комиссариата легкой промышленности СССР 1939 года. Он предназначался для служебного пользования. В книге прописано наименование должностей и специальностей с подробным описанием обязанностей.

После форзац-листа вручную вклеены приказы по Государственному союзному заводу № 9 Главшвейпрома Министерства легкой промышленности СССР «Об упорядочении заработной платы рабочих завода». В них можно увидеть тарифную сетку 1941 года с рукописными пометками на полях, представляющими особую ценность.

Справочник разбит на разделы по видам работ (швейно-монтажные, металлообработка, столярные, хозяйственные, летно-испытательный сектор и другие). Кроме того, в нем указаны специальности, обеспечивающие их.

Помимо общеизвестных наименований должностей, таких как закройщик, моторист швейник, фрезеровщик и токарь, встречаются редкие. Например, это ручник, стропница, моталка ниток и тесьмы, укладчик парашютов, контролер ширпотреба, долбежник, травильщик, трубочист и собаковод. В 1939 году на заводе требовались шорник по ремонту конской сбруи, землекоп и подвозчик топлива. Был и дежурный по аэродрому, который принимал прилетающие самолеты и отправлял улетающие. Ручники занимались парашютами: распределяли посадку купола по радиальным швам, монтировали вытяжной парашют и подвесную систему.

Палитра и портрет дочери

На выставке представят вещи семьи советского художника члена Союза художников России Евгения Окса. В инсталляции посетители смогут увидеть стол в форме сердца XIX века, палитру, сундук с уникальными письмами 1940-х годов и портрет дочери Милочки («Девочка в эспаньолке», 1937 год, холст, масло).

Евгений Окс — мастер пейзажа, в том числе городского, а также портретист. Его творчество относят к жанру русского лирического импрессионизма. Картины Окса стали популярными после его смерти — в начале 1990-х годов. Работы экспонировались более чем на 15 выставках, в том числе персональных. Одна из картин хранится в собрании Третьяковской галереи. В коллекции Государственного музея обороны Москвы есть девять рисунков периода 1930–1962 годов, приобретенных у дочери художника Людмилы Окс в 2000 году. В 2020–2022 годах внучка художника Ольга Анатольевна подарила музею уникальную переписку семьи времен Великой Отечественной войны (около 200 писем), документы, фотографии и личные вещи.

Стихотворение, написанное в землянке

Посетители увидят также плюшевого мишку семьи знаменитого советского поэта Алексея Суркова, автора стихотворения «Бьется в тесной печурке огонь». Игрушку передала в фонды музея его дочь.

В 1941–1945 годах Алексей Сурков был военным корреспондентом фронтовой газеты «Красноармейская правда» и спецкором газеты «Красная звезда». Писатель рассказывал, что сочинил стихотворение в землянке, когда попал под обстрел авиации, и отправил в прощальном письме жене, которая с дочерью Наташей находилась в эвакуации в городе Чистополе. Чуть позже композитор Константин Листов написал к нему музыку. Так появилась песня «В землянке», вошедшая в репертуар Лидии Руслановой.

Кроме того, в фондах Государственного музея обороны Москвы хранится альбом с детскими рисунками дочери поэта. Переписка с семьей вдохновила Алексея Суркова также на создание стихотворения «Стали в августе ночи темны…».

Выставка продлится до 30 июня. Ее проведение способствует развитию национального проекта «Культура». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать на специальной странице.

