От подвала до кровли: 159 жилых домов капитально отремонтируют в ЮВАО

На юго-востоке столицы в этом году приведут в порядок 159 домов в рамках программы капремонта жилого фонда. О некоторых из них рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Самый старый

В частности, в программу вошел дом 3/8 на Самокатной улице в районе Лефортово — самое старое здание в округе. Его построили около 1900 года. Здание имеет простую планировку, а его фасады отличаются минималистичным дизайном. На них есть декоративные элементы в виде перемычек с замковыми камнями, а также венчающий карниз.

Специалисты восстановят фасад и крышу дома, а также заменят ряд коммуникаций. Для этого разработали индивидуальный проект, учитывающий все архитектурные особенности исторического здания.

Открытые поверхности фасада очистят от старого покрытия, расчистят, промоют и при необходимости восстановят кирпичную кладку. После нанесения нового штукатурного слоя здание окрасят в исторический цвет. Сейчас оно бежевое, а после ремонта снова станет кирпично-красным, каким было до революции, при постройке. Входные группы тоже отремонтируют. На скатной крыше заменят кровельное покрытие, обновят обрешетки, установят утеплитель из минераловатных плит.

Самый длинный

Дом 13 на Волжском бульваре в Рязанском районе — самый длинный в округе. В нем 12 подъездов, а площадь его фасада — 26 344 квадратных метра. Это 14-этажное здание построили в 1997 году по проекту типовой серии. Фасады сложной планировки имеют оригинальную пластику без декоративных элементов.

В доме отремонтируют фасады и подъезды, а также заменят окна. Работы начнут с промывки открытых поверхностей от старой штукатурки и краски, а также с расчистки межпанельных швов. Затем специалисты нанесут новый окрасочный слой и установят современные пластиковые стеклопакеты. Помимо этого, приведут в порядок подъезды, обновят входные группы и отмостку.

Один из самых высоких

В число самых высоких строений на юго-востоке Москвы, где проходит капитальный ремонт, вошло здание по адресу: Волочаевская улица, дом 18, в районе Лефортово. 16-этажный дом построили в 1983 году по проекту типовой серии. Он имеет простую планировку и лаконичные фасады с рядами лоджий во всю высоту.

Здесь уже начали комплексный капитальный ремонт, включающий в себя обновление фасада, крыши, подвальных помещений, а также замену внутридомовых инженерных систем. В данный момент на объекте проводится устройство магистралей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения и канализации. В рамках работ по ремонту фасада расчистят и промоют открытые плоскости, заделают межпанельные швы. Стены обработают антигрибковой защитой, которая продлит срок службы материалов. Кроме того, обновят балконные плиты, полы и переходные двери, а также заменят окна в местах общего пользования и приведут в порядок входную группу.

В планах также восстановление кровельного покрытия крыши и ремонт подвального помещения. После окончания основных работ обновят цоколь и отмостку здания.

