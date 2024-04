Нейросети, реклама и актерское мастерство: о чем расскажут на фестивале креативных профессий «Колледж.doc»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В рамках весеннего фестиваля колледжей 9 апреля на площадке Киностудии имени М. Горького пройдет креативный фестиваль «Колледж.doc». Школьники познакомятся с творческими специальностями, такими как «графический дизайнер», «кино- и телепроизводство», «техника и искусство фотографии», а также с другими направлениями.

«С каждым годом все больше молодых людей выбирают обучение в столичных колледжах, что подтверждает активное участие в сегодняшнем мероприятии. Это подчеркивает актуальность и востребованность рабочих профессий. Фестиваль стал отличной площадкой для выпускников, стоящих на пороге важного выбора — определения будущей деятельности. Мы стремились подробно показать преимущества различных специальностей, представленных в нашем колледже. У участников есть возможность на практике познакомиться с рабочими процессами и оценить собственные склонности и предпочтения. Мы верим, что такой подход поможет молодым людям сделать осознанный выбор профессии, которая будет соответствовать их интересам и способностям, позволит им вносить вклад в развитие общества, обеспечивая благополучие своих семей, города и страны», — рассказала Ирина Мордвинова, исполняющий обязанности директора Политехнического колледжа имени П.А. Овчинникова.

Студенты представят свои короткометражные фильмы о перспективных творческих профессиях. Школьники познакомятся с востребованными специальностями, увидят выставки художественных, фото- и аудиовизуальных проектов, а также посетят мастер-классы по работе с нейросетями, ювелирному делу, фотографии, анимации, рекламе, макияжу и актерскому искусству. Зарегистрироваться можно по ссылке.

«Сегодня стране очень нужны молодые, энергичные и креативные кадры. Здорово, когда у школьников есть возможность прикоснуться к разным творческим профессиям еще в период формирования дальнейшего карьерного пути. Фестивали такого уровня — безусловно огромный вклад в развитие и рост талантливой молодежи. Здорово, что есть мероприятия, где собираются мастера и студенты, где легко задают вопросы и раскрывают секреты разных профессий», — отметила Мария Щетинина, руководитель направления маркетинга интернет-проектов газеты «Московский комсомолец».

Всего в рамках фестиваля колледжей состоится свыше 200 мероприятий, на которых расскажут более чем о 170 востребованных специальностях. Они пройдут на 52 городских площадках, включая 46 колледжей. Запланированы также важные события, посвященные основным отраслям столичной экономики. Подробная информация и регистрация доступны на сайте «Весна! Фестиваль колледжей».

Узнать больше о востребованных специальностях, которым обучают в столичных колледжах, можно на портале «Школа. Москва» в разделе «Атлас профессий». Полезная информация о среднем профессиональном образовании публикуется в телеграм-канале «Московское образование» и одноименной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Практические занятия студентов московских колледжей проходят в современных мастерских и лабораториях. Это способствует формированию и развитию профессиональных навыков у учащихся и соответствует задачам проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Подробнее об этом и других нацпроектах, реализуемых в Москве, можно узнать по ссылке.

