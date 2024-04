НГУ одобрил дизайн-концепцию многофункционального пространства в новом корпусе поточных аудиторий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

НГУ завершил проектирование многофункционального пространства, которое будет располагаться на 1-м этаже корпуса поточных аудиторий кампуса мирового уровня НГУ, строящегося в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Площадь пространства составляет около 2,5 тыс. кв.м., оно включает зону свободной планировки, научную библиотеку, а также тихие зоны. В основе дизайн-концепции: минимализм, спокойные цвета, яркие акценты и натуральные материалы. Многофункциональное пространство также станет выставочным комплексом для демонстрации достижений и технологий, разработанных Центром искусственного интеллекта НГУ.

— Современный университет должен быть магнитом, который притягивает талантливую молодежь в регионах. Это должна быть структура, которая не только объединит образование, науку, инновации, но и обеспечит высокий уровень комфорта учащимся. Концепция кампуса мирового уровня НГУ, который создается в рамках национального проекта «Наука и университеты» в Академгородке, предполагает большое количество открытых образовательных пространств, трансформируемых аудиторий. Это уникальная и комплексная среда для индивидуального и командного развития, общей корпоративной культуры преподавателей, студентов и ученых, — прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

— За основу концепции многофункционального пространства были взяты дизайнерские решения известного мирового архитектора. Источником вдохновения стали сам образ университета и его история. НГУ — это уникальный вуз, с самого основания существующий в условиях тесного взаимодействия с научно-исследовательскими институтами Академгородка. Стояла задача создать многофункциональное пространство для студентов, которое будет вдохновлять их на новые научные, творческие свершения, — рассказывает Маргарита Морева, архитектор-дизайнер бюро МОВА, автор дизайн-концепции.

Идеи, которые воплощены в корпусе поточных аудиторий, — это простая геометрия форм, асимметрия горизонтальной плоскости и свободной планировки, естественное освещение и спокойные цвета, белый и оттенки серого. Из материалов используются деревянные элементы — сцена, колонны. Все это позволяет сделать пространство максимально естественным. Высокие потолки, атриум создают ощущение легкости и свободы.

— В новом многофункциональном пространстве будет реализована современная концепция библиотеки «без дверей». Доступ в помещение будет осуществляться в режиме 24/7, здесь студенты смогут самостоятельно заниматься, работать в группах, общаться и просто отдыхать в комфортной обстановке. Они также в отсутствие библиотекаря смогут выбрать и оформить на себя художественную книгу через станцию самообслуживания. В зале будут установлены остекленные витрины для показа книг XVIII-XIX веков из нашего фонда. Эти уникальные издания по истории, экономике и другим отраслям науки юные исследователи могут изучать в часы работы библиотеки. В традиционном формате «с дверями» будет работать читальный зал, но и здесь будет новшество. Вся литература в нем будет находиться в открытом доступе — у читателей будет возможность самостоятельно выбрать интересующий учебник или научное издание последних лет выпуска, — комментирует Татьяна Маркова, заместитель директора научной библиотеки НГУ.

Многофункциональное общественное пространство — это пространство с возможностью адаптации к изменённым условиям и различным требованиям эксплуатации. В корпусе поточных аудиторий НГУ оно находится между двумя библиотечными крыльями; это объединяющая буферная зона, попадая в которую, студенты сами выбирают, чем они будут заниматься, — обучением или творчеством.

— Пространство получилось действительно минималистичным. По центру располагается зона свободной планировки. Здесь есть сцена, которая, когда нет выступлений, превращается в часть пространства, где ребята могут свободно сидеть на пуфиках. Там также предусмотрено размещение зеленых насаждений, что создаёт внутри парковую атмосферу. В многофункциональном центре есть информационная станция, ресепшен, оснащенный большим экраном, на который будет выводиться расписание работы пространства. Многофункциональный центр оснащён зонами для работы и чтения, а также тихими зонами, где можно поваляться на диванах. Там будут располагаться специальные акустические панели, которые полностью или частично заглушают звук. Предусмотрены и места для хранения стульев, которые будут востребованы по время проведения культурно-массовых мероприятий, — рассказывает о деталях проекта Маргарита Морева.

Многофункциональное пространство планируется оснастить современными технологиями, что будет являться вариантом реализации концепции «умный дом». Информационные экраны будут не только в зоне ресепшена, но и в тихой зоне. Будет реализована возможность в онлайн-режиме выбирать свободные слоты для проведения мероприятий. Также будет интерактивная инструкция по работе с библиотекой. Кроме того, будет располагаться медиаэкран, который с учетом погоды и настроения ребят, с помощью нейросетей будет генерить успокаивающий визуальный контент. Многофункциональное пространство станет местом для внедрения достижений и технологий, разработанных Центром искусственного интеллекта НГУ.

В корпусе поточных аудиторий будет размещаться около 1700 студентов. Таким образом, после его ввода в эксплуатацию вместимость учебных площадей, которыми располагает университет, увеличится на 25%. Сейчас уровень строительной готовности данного объекта составляет 40%. Строительная готовность других объектов второй очереди — учебно-научного центра Института медицины и психологии НГУ, а также научно-исследовательского центра — составляет 14,5% и 10,9% соответственно.

Что касается объектов первой очереди — учебного корпуса и досугового центра СУНЦ НГУ, а также двух общежитий, — то их строительство вышло на финишную прямую. Уже в сентябре 2024 года они примут первых обучающихся.

