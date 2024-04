На Russpass появилось 10 межрегиональных маршрутов по Москве и Владимирской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

10 новых маршрутов проекта «Москва + Владимирская область. Путешествие в русскую сказку» появились на сайте цифрового туристического сервиса Russpass. Путешествия продолжительностью от двух до пяти дней объединяют два региона и посвящены разным темам, в том числе фольклору, архитектуре, кино, современной культуре и другим направлениям. Проект приурочен к празднованию 1000-летия города Суздаля.

Половина готовых маршрутов подходит для семейного отдыха. «Быль или небыль» знакомит с фольклором и наследием русской культуры. «Чудеса архитектуры» — со зданиями-шедеврами: от соборов-близнецов в Москве и Владимире до современных небоскребов. Маршрут «От народного творчества к современному искусству» выстроен вокруг московских музеев с мировым именем и владимирских культурных центров и фабрик, где взрослые и дети смогут узнать о местных промыслах. «Русское поле» — это круглогодичное направление, которое включает прогулки по паркам, катание на лодках и многое другое. Маршруты предполагают посещение тематических мастер-классов, иммерсивных спектаклей и других мероприятий.

Взрослым проект «Москва + Владимирская область. Путешествие в русскую сказку» предлагает познакомиться с древними храмами и монастырями в рамках направления «Святые земли» и побывать на местах съемок хитов советского и российского кинематографа вместе c «Магией кино». Кроме того, можно провести целый «Театральный уик-энд» на классических и современных спектаклях, открыть культовые гастрономические точки двух регионов вместе с маршрутом «Легенды вкуса» и погрузиться в банную культуру в рамках направления «Особенности русской бани».

Проект «Москва + Владимирская область. Путешествие в русскую сказку» заработал в марте этого года. Его особый акцент — познавательно-образовательный, основанный на исторической взаимосвязи двух древних княжеств — Московского и Владимирского. Участники познакомятся с историей, фольклором, современной культурой, тематическими событиями столицы и городов Владимирской области.

Проект стал частью концепции межрегиональных путешествий «Москва+», которая создана, чтобы развивать сотрудничество между столицей и другими регионами. За 2023-й более 66 процентов внутренних туристов совместили поездку в Москву с посещением другого региона. В прошлом году открылись проекты «Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия» и — совместно с Тюменской областью — «Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири». Кроме того, среди популярных направлений концепции — «Два города — миллион впечатлений» (Москва, Санкт-Петербург), «Три столицы: от рассвета до заката» (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород).

Цифровой туристический сервис Russpass разработан по инициативе Правительства Москвы. Проект курирует столичный Комитет по туризму совместно с Департаментом информационных технологий.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI