Настольный теннис – игра для всех

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –
Кафедра физвоспитания проводит за год более пятидесяти соревнований, в которых принимают участие наши студенты. Но достаточно большой процент обучающихся не имеет возможности выступать в спортивных мероприятиях из-за некоторых проблем со здоровьем. Специально для них впервые был проведен турнир по настольному теннису по упрощенной программе, и в течении двух месяцев на занятиях физической культурой студенты выясняли, кто же лучший игрок. Почти 100 парней из специальной медицинской группы приняли участие в этом мероприятии, а призерами стали:
1 место — Захар Казанин, ФЕН
2 место — Артем Бурлаков, ФИТ
3 место — Игорь Чайко, ФИТ
Благодарим студентов за участие, а преподавателя КафФВ Виктора Тишкевича за идею и хорошую организацию! Желаем всем здоровья и успехов в учебе!
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