Настольный теннис – игра для всех

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Кафедра физвоспитания проводит за год более пятидесяти соревнований, в которых принимают участие наши студенты. Но достаточно большой процент обучающихся не имеет возможности выступать в спортивных мероприятиях из-за некоторых проблем со здоровьем. Специально для них впервые был проведен турнир по настольному теннису по упрощенной программе, и в течении двух месяцев на занятиях физической культурой студенты выясняли, кто же лучший игрок. Почти 100 парней из специальной медицинской группы приняли участие в этом мероприятии, а призерами стали:

1 место — Захар Казанин, ФЕН

2 место — Артем Бурлаков, ФИТ

3 место — Игорь Чайко, ФИТ

Благодарим студентов за участие, а преподавателя КафФВ Виктора Тишкевича за идею и хорошую организацию! Желаем всем здоровья и успехов в учебе!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI