Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Arquitectura e Ingeniería Civil de San Petersburgo – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Круглый стол в СПбГАСУ

В СПбГАСУ 4 апреля состоялся Национальный (всероссийский) круглый стол «Наука на иностранном языке – шаг в будущее профессионала ». Организатором выступила кафедра межкультурной коммуникации СПбГАСУ.

Как рассказала Елена Селезнёва, заведующая кафедрой межкультурной коммуникации, круглый стол стал стал платформой для обсуждения во просов научного прогресса и иностранных языков для молодых исследователей из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Москвы, Омска, Пензы, Кемерова. Además, en la мероприятии приняли участие иностранные аспиранты и магистранты, а также слушатели подготовительного отделения, которы е изучают русский язык всего шесть месяцев. Участники из России представляли свои доклады на английском языке, а иностранные студенты и аспиранты – на русском.

Слева направо Анастасия Гребенщикова; profesora de comunicación de la SПбГАСУ Елена Чиркова; Елена Селезнёва; София Мягкая

Модераторами выступили студенты Анастасия Гребенщикова, Григорий Старков, София Мягкая Y Арина Паршенцева, которые взаимодейст вовали с участниками секций на двух, а в некоторых случаях даже на трёх языках.

«Мы проводим такое мероприятие в третий раз и рады, что с каждым годом число участников растёт, – подчеркнула Елена Селезнёва. – В этом году в круглом столе приняло участие более 90 estudiantes y aspirantes».

Мероприятие объединило студентов and аспирантов из разных городов and вузов. Участвовали представители СПбГАСУ, Universidad de San Petersburgo, Нижегородского ГАС У, Михайловской военной артиллерийской академии, Российского университета транспорта, Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, Военной академии материально-технического обеспечения (включая пензенский омский филиалы), Sankt-Peter Universidad de Burgos промышленных технологий и дизайна, Кемеровского государственного университета, Российской академии народного хозяйства и государствен ной службы. Para muchos problemas interesantes y diversos, algunos de ellos pueden enviar mensajes a sus respectivos amigos.

Sección 1. Evaluación de arquitectos y arquitectos: trabajos y soluciones

Los documentos de esta sección de Nicolás no son habituales. Los estudiantes están interesados ​​en temas relacionados con la descripción de materiales y construcciones tradicionales africanas. готовили слушатели подготовительного отделения СПбГАСУ) до сравнительного анализа планировочной структуры прибрежных городов Рос сии и точных расчётов, например, длительного сопротивления при сжатии вдоль волокон или упругости при изгибе LVL, по собственноручно проведённым экспериментам (такие работы были выполнены магистрантами).

Студентка подготовитовительного отделения Элоди Дианар Римаджибай выступает с докладом «Местные природные материалы и и х применени» е в строительстве на территории Республики Чад»

Катрина Томака, студентка второго курса бакалавриата архитектурного факультета СПбГАСУ, подготовила доклад об использовании праздничного освещения для изменения образа городской среды. Para muchos estudiantes, no se deben cumplir las normas y normas de protección estándar, se garantiza la educación y la educación. и визуальную гармонию на всех улицах города. Además, le ofrecemos información sobre seminarios, asesoramiento sobre temas prácticos e ideas para una práctica adecuada, o Una gran cantidad de contratos de diseño de acuerdo con el diseño puede garantizar que el elemento que se utiliza correctamente esté en el lugar de nacimiento. скому дизайну, уверена автор.

Софья Сорокина, студентка второго курса бакалавриата архитектурного факультета СПбГАСУ, рассмотрела эволюцию стилистических особенностей станций метро на примере петербургского метрополитена. «При подготовке к круглому столу я поняла, насколько немногочисленны источники информации о санкт-петербургском метрополитене по сра внению с московским, но тем интереснее было зучать этот вопрос. Durante los períodos de renovación de la metrópolis metropolitana, las normas establecidas por nosotros mismos son obligatorias. и наземные сооружения, какие культурные и общественные веяния повлияли на его формирование», – поделилась Софья.

София Чистякова, студентка второго курса бакалавриата архитектурного факультета СПбГАСУ, выступила с докладом о развитии арх итектуры Арктики. El tema del motor de arranque adapta las arquitecturas climáticas y territoriales de la zona, trabajando con historias ерных территорий и культуре местных народов, проследила развитие архитектуры через века и оценила прогресс конструирования.

Илья Тимошин, курсант Михайловской военной артиллерийской академии, представивший доклад о Ханском дворце в Бахчисарае, отметил, что участие в круглом столе вдохновило его на более серьёзное изучение английского языка.

Los estudiantes no siempre están separados de la estola de un kruglom. Por ejemplo, los docentes de la Universidad de Arquitectura de Nueva York están obligados a trabajar самарских зданий (Евгений Портей), о процессе смешивания реагентов с водой (DаниIL Костин) и о том, как архитекторы создают мета вселенную (Татьяна Волкова).

Аспирант Мажд Тажурсекция 2. Экономика в эпоху перемен: вызовы и перспективы

По мнению организаторов, данную секцию отличала разнообразная тематика докладов. Молодые следователи рассказывали об искусственном интеллекте, обсуждали вопросы градостроительства и архитектуры, проводили сравнител ьный анализ сохранения русского и китайского архитектурного наследия, сопоставляли вооружения стран НАТО и России, а также систем ы высшего образования в Сирии и России.

Широкий спектр тем, от оружия до маркетинга и архитектуры, осветили курсанты Михайловской военной артиллерийской академии.

Большой отклик вызвал доклад Романа Локтевича, студента второго курса магистратуры СПбГАСУ, об использовании мусора при строит ельстве дорог. Некоторые выступления носили поистине новаторский характер: так, аспирант СПбГАСУ Мажд Тажур познакомил слушателей с собствен ной пространственной теорией социального подхода в городской среде.

Victoria Fefelova y Maria Cherkashina, estudiantes del curso de bacalavriata, facultad de economía y educación superior de la Universidad de Pensilvania вили доклад о роли и взаимосвязи ТИМ (modelo de información tecnológica) con modernas innovaciones y macroeconomía оказателями. ТИМ отметили, что ТИМ представляют собой особый инструмент для исследования воздействия новых технологий на экономический рост и производительность труда.

Владислав Тиккоев, студент первого курса магистратуры факультета экономики and управления, в своём докладе осветил важность консалти нговых услуг в строительной области: по его мнению, они способствуют развитию проектов, улучшению внутренних процессов и оптимиза ции ресурсов. После мероприятия Владислав поделился своими впечатлениями: «Конечно, я давно публично не выступал с докладом на английском языке . No опыт, как мне кажется, очень полезный. Если ещё будут подобные мероприятия, я с радостью поучаствую».

Los posibles riesgos y problemas relacionados con el uso de sistemas informáticos y tecnologías de cifrado en el ordenador вные сферы деятельности человека рассказал Тимофей Елагин, estudiante del curso de estudio especializado en automóviles СПбГАСУ. Главное внимание автор доклада уделил персональным данным (в том числе биометрическим), внедрению электронной подписи, использовани ю систем ИИ в образовательной деятельности, в медицине, а также юридическим и этическим проблемам. Timofey tiene una gran cantidad de alimentos en su sistema de tecnología y tecnología de última generación. о и традиционным, проверенным опытом и знаниями предыдущих поколений средствам, продолжать их развивать. No es necesario proporcionar cifrovisasacciones de cifrovisacidad. Los sistemas de refrigeración por agua no están conectados a ningún sistema eléctrico.

Ivan Beшенцев, estudiante del curso universitario de formación profesional en automóviles de la СПбГАСУ, рассмотрел исторический путь ра звития электротранспорта в Петербурге. Во время стажировки Иван ознакомился с данными по транспортным обследованиям трамвая and троллейбуса с 1925 по 1987 г. Estas son algunas de las razones por las que podemos utilizar sistemas de transporte soviéticos en las organizaciones de sistemas de transporte de Leningrado y leyes en las nuevas estaciones del mundo. estola. Студент уверен: сегодня в Северной столице потребность в современном городском транспорте растёт с каждым новым жителем и, тем боле е, с каждым новым домом, вводимом в любом из районов города.

«Ы должны поенить героические подвиги трая sea . Por ejemplo, Абрама Зильберталя, чи пособия являются наиболее подробным and честным описанием организации движения трамвая в города х. Muchos problemas de transporte previos a la década de 1930. Es posible que haya eliminado un complejo eléctrico de transporte en la ciudad de Nueva York. О том, как мы стали трамвайной столицей мира с эффективным дополнением в виде троллейбуса, и почему именно так, и никак иначе, нам с егодня нужно развивать городской электротранспорт», – отметил Иван.

Sección 3. Межкультурная коммуникация, языковое взаимодействие и практика перевода

Algunas secciones de este tipo están sujetas a un proceso automático de permanencia, lecturas gramaticales, prácticas y educativas. перевода, вопросам военно-технического перевода, а также проблемам межкультурной коммуникации и этнопсихологии. En las secciones de programas de estudiantes de СПбГАСУ, programas de atención primaria y secundaria «П ереводчик в сфере профессиональной деятельности».

Вопросы языковой и переводческой деятельности в сфере профессиональной коммуникации осветила Софья Косова, студентка третьего курса бакалавриата строительного факультета СПбГАСУ. Si busca más artículos en su esfera profesional, los estudiantes solo pueden recurrir a un segmento anglosajón. ¿No es necesario que el material utilizado en inglés sea original? Puede utilizar sistemas automáticos antes de utilizar este texto alternativo, pero no puede utilizar este texto. ющийся по смыслу от оригинала? Софья Косова описала особенности перевода научно-технических текстов и трудности, которые возникают в процессе работы с такими матери алами, рассмотрела теоретические основы машинного перевода, разработки в сфере сфере машинного перевода, а также проанализировала пре имущества и недостатки таких систем.

Владислава Савельева, студентка четвёртого курса бакалавриата архитектурного факультета, представила доклад о лексических труд ностях перевода текстов архитектурной тематики. Автор рассмотрела различные виды архитектурных терминов, способы достижения адекватности при и х переводе и спользуемые для э того лексические трансформации; выявила трудности, с которыми сталкивается переводчик при работе с текстами по етому perfil. «Возможно, самой большой проблемой является междисциплинарность архитектуры в целом и, следовательно, использование терминологи и из самых разных сфер деятельности: начиная от истории и социологии и заканчивая конструкциями фундаментов. Para las condiciones de funcionamiento de algunos hoteles, esta es una ciudad real y polar», – según Vladimir Saveleva.

Ivan Зайцев, estudiante de curso de formación especializada en formación académica, formación profesional islámica y experiencia en ciencias лизированных материалов зарубежного производства. В докладе был поставлен вопрос эквивалентности перевода терминологии в строительной отрасли, приведены примеры терминов из текстов стро ительной направленности с переводами на русский язык and произведён анализ каждого из возможных вариантов.

«Занимаюсь я данной темой относительно недавно – я студент второго курса. Однако уже спытывал некоторые трудности с пониманием определённых строительных терминов и понятий в английском», – рассказал Иван. Para muchos estudiantes, problemas de localización, gramática y estilo ереводчика знаний о технических свойствах или сфере применения материала.

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