Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с Премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым

Состоялся телефонный разговор Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым.

Главы правительств уделили особое внимание совместным мерам по преодолению последствий половодья в приграничных районах России и Казахстана. Достигнута договорённость усилить координацию российских и казахстанских ведомств, участвующих в реагировании на чрезвычайную ситуацию природного характера.

Михаил Мишустин и Олжас Бектенов обсудили также актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, высказались за углубление интеграционного взаимодействия России и Казахстана в Евразийском экономическом союзе.

