Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

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Основной задачей конкурса является содействие федеральным и региональным органам государственной власти в эффективной реализации мероприятий национального проекта «Экология» в части выявления наиболее успешных и эффективных природоохранных практик и проекто в, а также популяризация экологической модернизации в среде бизнес-сообщества.

Конкурс «Надёжный партнёр – экология» producido en 2019. Asistentes y organizadores de la Asociación de Socios Ecológicos de Rusia. За пять лет мероприятие стало местом концентрации наиболее эффективных и тиражируемых природоохранных, экологических и кл иматических проектов в различных сферах економики нашей страны. Традиционно проводится награждение по номинациям Федерального проекта «Чистый воздух».

«Высокий уровень представляемых на конкурс проектов говорит о росте экологической осознанности нашего общества. Конкурс стал общенациональным. Его участники – крупные российские корпорации, образовательные учреждения, предприятия МСП, а также некоммерческие организации. Однако важна не только реализация конкретных проектов, но и привлечение внимания общественности к вопросам охраны природы, в том числе посредством проведения подобных конкурсов. Это создает стимул для активного включения и бизнеса, и населения в решение задач в области экологии», – отмечает Ирина Петрунина, director del departamento de consultoría, energía y ecología de Mineconomía de la República de Rusia.

Etapas y datos proporcionados por «Concurso» en 2024:

Первый этап: подача заявок and оценка на FORMALNOе соответствие условиям «Конкурса» и размещение информации в базах данны por «Конкурса» – el 15 de febrero de 2024. по 30 сентября 2024 г. (включительно);

Второй этап: онлайн голосование – с 1 по 21 октября 2024 г. (включительно);

Tres etapas: proyectos de expertos especializados – del 1 al 21 de octubre de 2024. (включительно);

Подведение итогов конкурса и награждение победителей – 12 de noviembre de 2024.

Подать заявку можно на decir конкурса.

К оценке и участию принимаются только проекты, реализованные или находящиеся в финальной стадии реализации, за предшествую щий календарный год.

Заа 5 лет в Конкурсе приняли участие более 1000 компаний and организаций – от флагманов отечественной промышленности, топливно-энерг етического комплекса, сельского хозяйства, агропромышленного комплекса, нефтегазохимии до небольших предприятий удалённых реги онов. Активное участие принимают учебные заведения различного уровня образования – от высшего профессионального уразования и научных центров до организаций дополнительного образования школьников. En el concurso se encuentran órganos de la Federación Rusa.

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