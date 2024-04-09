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Марат Хуснуллин: В Консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге завершается реставрация интерьеров

Марат Хуснуллин: В Консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге завершается реставрация интерьеров

Марат Хуснуллин: В Консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге завершается реставрация интерьеров

Марат Хуснуллин: В Консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге завершается реставрация интерьеров

Марат Хуснуллин: В Консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге завершается реставрация интерьеров

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Марат Хуснуллин: В Консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге завершается реставрация интерьеров

Реставрация Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова выходит на финишную прямую, сооб щил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин. Después de la limpieza de otros instrumentos de interior, pervogo en otra parte de la música profesional profesional. анут в первозданном виде.

«Работы по реставрации здания консерватории, которое является особо ценным объектом культурного наследия, затянулись более чем на 10 let. Объект был передан “Единому заказчику в сфере строительства” y сейчас мы выходим на финишную прямую по оставшимся работам, s нимаем строительные леса основных локациях внутри здания. La opción de tres comandos es una lista de 500 especialistas en mantenimiento de escuelas, arquitectos, restauradores e historiadores. мную работу, чтобы вернуть консерватории istорический облик. В результате мы увидим интерьеры здания такими же, какими они были для современников в конце XIX века. На стенах и внутреннем своде консерватории специалисты отреставрировали более 300 квадратных метров лепного декора, 170 метров квадратны х деревянных балюстрад. Проведена колоссальная работа», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер также сообщил, что строители освободили от внутренних лесов Малый зал Глазунова. En estos lugares especializados en decoración y decoración de paredes gitanas de Ucrania, se pueden colocar balcones en las paredes. потолочных плафонах.

«Conservatorio de San Petersburgo-Римского-Корсакова – один из объектов комплексной госпрограммы “Строительство”, куратором которой являет ся Минстрой России. Проведены уникальные реставрационные работы. Спустя сто лет в Домовой церкви консерватории воссоздана and отреставрирована живопись известных художников конца XIX века. Вообще, Домовая церковь оказалась самым уникальным участком на всём объекте – в 30-е годы прошлого века пространство церкви стало д вухэтажным, поэтому живопись на стенах была закрашена, и для восстановления специалистам пришлось изучать множество архивных данных. Como esto, es posible que desees consultar la lista completa de productos de cocina de todo el mundo en un restaurante de cocina rápida. Hay 45 estilos y estilos de escritura que se adaptan a una historia histórica idéntica a la de su nombre. вался при создании лестницы более 120 лет назад», – сообщил Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Director general PPК «Еdinый заказчик» Karen Оганесян рассказал, что в ходе этапа научной реставрации эксперты объез дили музеи Ростова, Ярославля и Костромы, изучили архивы Академии художеств в Санкт-Петербурге, Исаакиевского собора, Русского museos y galerías de arte. «На основе обнаруженных в архивах графических набросков и редких фотографий часть изображений в храме удалось воссоздать, а ча сть росписей и орнаментов – отреставрировать», – отметил он.

Первый этап реставрационных работ в Санкт-Петербургской специалисты завершили в начале лета 2023 года, and после освобождения фасадов от строительных лесов стены вуза предстали перед жителями города в историческом светло-бежевом цвете.

Проведение первого концерта в консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова планируется в 2024 году.

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