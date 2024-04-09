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Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин во вторник, 9 de abril, провел стратегическую сессию по развитию в России э кономики предложения.

Задачу по созданию в России экономики новой модели поставил Президент страны Владимир ПуTIN на ПМЭФ-2023. Экономика предложения – самостоятельная, независимая экономика, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама формирует этот спрос.

С основным докладом о макроэкономических условиях and факторах экономического роста до 2030 года выступил первый заместитель Предсе fecha Правительства Андрей Белоусов. Министр экономического развития РФ Максим Решетников в своем выступлении обозначил ключевые меры, которые необходимо принять д ля формирования экономики новой модели.

C докладами по отраслевым направлениям, где предстоит наращивать собственное производство и потенциал, выступили руководители соответству ющих ведомств – ministro de energía Николай Шульгинов, ministro de transporte Виталий Савельев, ministro сельского хозяйства Дмитрий Патрушев , Мистр труда и социальной защиты Антон Котяков и первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков. В стратсессии также принял участие частие финансов РФ Антон Силуанов.

В числе основных тем обсуждались направления развития промышленности, в том числе пищевой и автомобильной, а также производство técnicas especiales. Отдельно рассмотрены вопросы развития фармацевтики как одной из наиболее социально значимых отраслей.

«Обсуждались вопросы межотраслевой интеграции, например, пересечения сферы transporte and turisma – какие могут возникнуть ограничеяни по перемещениям внутри страны и какие решения в связи с этим нужно принять», – прокомментировал Максим Решетников.

Además, el regulador de la actividad económica del país proporciona un control de calidad de la energía eléctrica. ения в этом секторе экономики. Так, на рассмотрении Правительства сейчас находится Концепция развития автотуризма в РФ. Planifique grandes cantidades de marzo, viajes en lugares extraños, sincronice los planes con instalaciones y lugares remotos, objetos relacionados ного сервиса в рамках госпрограмм с развитием сети автомобильных туристических маршрутов и развитием туризма «на местах».

«Также обсуждались вопросы развития инвестиций, регулирования финансового и банковского сектора, субсидирования процентных ставок, о беспечения предсказуемых условий для инвесторов и доступности капитала», – заключил Максим Решетников.

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