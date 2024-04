Кадровый резерв для газовой отрасли: в НОЦ «Газпромнефть-Политех» прошла сессия представителей науки и бизнеса

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого состоялась развивающая сессия с участием представителей дочерних обществ «Газпром нефти» — кадровых резервистов на позицию «Директор по газу» и вузов-партнёров компании.

Идея включить сессию с вузами-партнёрами в программу развития кадрового резерва функции «Газ» была обусловлена тем, что резервисты в процессе обучения прорабатывают ключевые ставки в развитии газового бизнеса на десятилетнюю перспективу. А развитие технологий и продуктовой линейки процессов подготовки и переработки газа, актуальные подходы к организации НИР и НИОКР — обеспечиваются синергией науки и бизнеса.

В одном информационном пространстве встретились представители компаний «ГПН», «ГПН-Заполярье», «ГПН-Ямал», «ГПН-Восток», «ГПН-Оренбург», «ГПН НТЦ», «Мессояханефтегаз», «Меретояханефтегаз», «Южно-Приобский ГПЗ», «ГПН-Политех», ИТМО и МФТИ.

Во время дискуссии участники сессии обсудили механизм взаимодействия науки и производства, проекты, реализуемые в интересах газового бизнеса, успехи в НИОКР, перспективные технологии для удалённых газодобывающих активов, современные способы проектирования и моделирования работы динамического оборудования и объектов газовой инфраструктуры

Также для гостей Политеха организовали экскурсию, на которой им продемонстрировали совместные проекты СПбПУ и «ГПН НТЦ».

В заключительной части сессии кадровые резервисты совместно с представителями науки, в содружестве с консалтинговой компанией ALIS team, уделили время проработке задания сквозного кейса, частью которого является блок инноваций и технологического суверенитета.

«Наша стратегическая цель — через развитие науки и долгосрочное научно-технологическое партнёрство с высокотехнологичными промышленными компаниями России развивать экономику страны, — подвёл итоги директор НОЦ „Газпромнефть-Политех“ Никита Шапошников. — Взаимодействие с „Газпром нефтью“ реализовано практически по всем продуктам университета. Это основные образовательные программы, ДПО, партнёрство во всех программах развития, совместные проекты — начиная от решения сервисных задач и заканчивая крупными НИОКРами, касающимися, например, композитных месторождений».

Мы уверены, что коллеги, которые проходят сейчас обучение, “напитаются” идеями и разработками и смогут использовать их при подготовке стратегии. А представители науки смогут дать коллегам свои предложения для дальнейшей работы. Такой подход является одним из наилучших для организации интеллектуально-творческой совместной работы бизнеса и науки , — считает соруководитель программы развития кадрового резерва, представитель компании ALIS team, советник ректора Новгородского университета по стратегическому развитию Андрей Латышев.

Начальник управления «Мессояханефтегаз», участник программы развития кадрового резерва Илья Акимкин поделился впечатлениями: Во время посещения площадки Политеха был приятно удивлён подходами к разработке аналитических инструментов. Такие подходы в полной мере соответствуют ожиданиям бизнеса. Кроме того, хотелось бы отметить заинтересованность и вовлечённость университетов в проекты, направленные на развитие технологического суверенитета и импортозамещения. Хочу пожелать коллегам оставаться точкой роста технологических инноваций, искусственного интеллекта и формирования новой смены специалистов газовой отрасли .

