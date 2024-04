Известия: Владимир Строев о плюсах и минусах расширения БРИКС

Source: MIL-OSI Russian Language News

Группа БРИКС, которая более 10 лет имела неизменный состав (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), с начала 2024 года приросла новыми пятью странами, что сразу же стало предметом пристального внимания со стороны мирового сообщества. XV саммит БРИКС, прошедший в ЮАР в августе 2023 года, фактически ознаменовал новую эпоху в развитии объединения, в которое вошли такие крупные игроки, как Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Изначально должна была присоединиться еще и Аргентина. Но после прихода к власти либертарианца Хавьера Милея Буэнос-Айрес отказался от сближения с этой структурой, сделав акцент на сотрудничестве с США и западными институтами.

Последнее расширение БРИКС продемонстрировало остальному миру, что это объединение перспективно и привлекательно для развивающихся стран не только с точки зрения формирования новых механизмов международного сотрудничества в рамках Глобального Юга. БРИКС перед собой в качестве одной из ключевых целей ставит инклюзивность устойчивого развития и повышение благосостояния стран. При этом на долю обновленного БРИКС приходится около 46% населения мира и около 36% мирового ВВП (это уже больше, чем совокупный ВВП стран «большой семерки», куда входят США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония).

Впрочем, у расширения есть и обратная сторона медали. К числу проблем БРИКС относится растущая неоднородность объединения. Эта структура сейчас включает страны, чьи экономические и политические интересы противоречивы. При этом БРИКС — квазиинтеграционное объединение с мягкой степенью интеграции. И его нельзя, например, сравнивать с Евросоюзом. В итоге все участники стремятся сохранить политическую и экономическую автономию, подчеркивая свою приверженность геостратегической многополярности.

В частности, для таких африканских стран, как Египет и Эфиопия, БРИКС может способствовать (за счет более широкого вовлечения в международную торговлю, а также транспортной интеграции) решению многих внутренних экономических проблем. Иран стремится за счет структуры преодолеть международную изоляцию, в которой он оказался на фоне западных санкций. Наконец, Саудовская Аравия и ОАЭ посредством участия в БРИКС хотят снизить зависимость своей национальной экономики от нефтедобычи и диверсифицировать ее. Очевидно, что при присоединении БРИКС страны руководствуются разными экономическими мотивами.

Но БРИКС для стран-членов прежде всего стал площадкой, которая позволяет им четче защищать свои интересы в международных организациях (ООН, МВФ, ВТО), выступать единым фронтом и быть услышанными по важнейшим вопросам глобальной повестки. Хотя пока до конца не совсем ясно, насколько успешно БРИКС сможет влиять на различные вопросы развития международной торговли и функционирования мировых валютно-финансовых рынков. Но уже, например, очевидно, что группе удается способствовать процессу дедолларизации мировой экономики и бороться с доминированием стран коллективного Запада на международных рынках.

Расширение БРИКС демонстрирует, что развивающиеся страны стремятся быть в авангарде формирования нового глобального миропорядка. В этой связи стоит отметить, что объединение было создано в условиях глобального кризиса 2008–2009 годов. И оно в том числе смогло продемонстрировать миру, что у Бреттон-Вудской системы, сформированной в 40-е годы прошлого века, в будущем могут быть альтернативы.

Но в БРИКС до сих пор нет ни собственной организационной структуры, ни четких механизмов принятия в объединение новых государств, равно как нет и понимания, каким образом оно будет реализовывать некоторые решения. Тем не менее многие развивающиеся страны желают вступить в БРИКС, подчас не имея собственных рычагов воздействия на вопросы глобального характера. И тот факт, что БРИКС усиливает их позиции на мировой арене, но при этом не лишает суверенитета, как это в определенной степени происходит внутри ЕС, повышает привлекательность этого объединения.

По некоторым данным, около 30 стран уже подали заявки на вступление в БРИКС, и если даже часть этих государства в ближайшее время присоединиться к объединению, то это станет крупной дипломатической победой незападного мира. При всех недостатках и критике БРИКС разрастание количества участников будет означать рост роли объединения на международной арене. В итоге участники структуры смогут еще более активно влиять на такие процессы, как реформирование многостороннего регулирования международной торговли и трансформация мировой валютной системы. По сути, БРИКС — это новая, параллельная система глобального управления, заявляющая о своих позициях в будущем переустройстве мировой экономики.

Но нельзя забывать, что любое расширение той или иной структуры всегда усложняет процесс принятия решений. И тут важно, чтобы интересы отдельных стран в итоге не лишили БРИКС возможности активно действовать на международной арене.

