Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

9 апреля 2024 года Государственный университет управления посетила делегация во главе с заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации Айратом Гатиятовым.

В сопровождении ректора ГУУ Владимира Строева и других представителей руководства вуза гости осмотрели строящейся корпус общежития, а также недавно отремонтированные этажи в уже действующем общежитии.

Заместитель министра высказал своё удовлетворение увиденным:

«Мы сможем наблюдать устойчивое развитие ГУУ. Когда приезжаю, я всегда радуюсь изменениям, которые наблюдаю. Мне очень нравится, как университет планомерно, спокойно, без суеты проводит ремонт в общежитии. Как известно, Президентом Российской Федерации было принято решение о выделении дополнительных средств на капитальный ремонт вузов страны. Будут выделены беспрецедентные суммы. И я могу заверить, у нас есть такое намерение, что за два года в ГУУ будет закрыт вопрос, связанный с местами проживания. К весне 2025 года планируем уже заселять студентов в новое общежитие».

Кроме того, Айрат Гатиятов отметил, что не каждый университет может похвастаться подобной спортивной инфраструктурой, а также выразил желание в ближайшем будущем модернизировать спорткомплекс. Когда всё задуманное будет осуществлено, ГУУ в ближайшее десятилетие необходимо будет всего лишь поддерживать инфраструктуру в рабочем состоянии, не затрачивая значительных средств на капитальные изменения. Заместитель министра отметил взаимопонимание в этом вопросе с руководством университета.

Высокие гости посетили также новейший ситуационный центр безопасности ГУУ и в целом остались довольны визитом.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI