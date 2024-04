Дождь с грозой и сильный ветер: москвичей предупреждают об ухудшении погоды

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сегодня вечером в Москве ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Такая погода сохранится в городе до завтрашнего утра. Утром в отдельных районах возможен туман видимостью до 300–800 метров. Столичные коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

«Согласно прогнозу синоптиков, сегодня после 19:00 и до утра среды, 10 апреля, в столичном регионе ожидается дождь, местами сильный, гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В городе принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий.

Столичный Департамент торговли и услуг просит предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, укрепить все конструкции, закрыть зонты и временно прекратить эксплуатацию сезонных кафе.

Горожанам рекомендуют не укрываться под деревьями, а также не парковать автомобили рядом с ними. В случае возникновения аварийной ситуации следует звонить по телефону: 101 или 112.

