Дмитрий Григоренко: Механизм досудебного обжалования внедрили в 410 государственных услуг

С начала 2024 года Правительство дополнительно распространило процедуру досудебного обжалования на 63 востребованных бизнесом вида разрешений. Таким образом, в настоящее время этот механизм действует для 410 видов лицензий и разрешений.

Количество разрешительных режимов, которые присоединились к процедуре с начала года, составляет свыше 72% от годового плана. Всего на этот год возможность досудебного обжалования планировалось реализовать для более чем 80 видов разрешений.

Процедурой досудебного обжалования можно воспользоваться с помощью специального сервиса на портале госуслуг. С момента его запуска в августе 2023 года предприниматели направили порядка 900 жалоб на решения и действия разрешительных органов. При этом 62% от общего количества обращений (это более 540 жалоб) подано в 2024 году, что свидетельствует о росте востребованности сервиса.

Нормативный срок рассмотрения обжалований составляет до 15 рабочих дней в зависимости от причины обращения с жалобой. Но фактически ответ от госоргана предприниматель получает быстрее – в течение 8 дней в среднем.

Таким образом, для представителей бизнеса сервис досудебного обжалования является возможностью быстро и удобно оспорить действия разрешительного органа.

«Сервис досудебного обжалования стал эффективным инструментом повышения исполнительской дисциплины госорганов. Прозрачность процедур получения разрешений и досудебного обжалования мотивирует министерства и ведомства строго их соблюдать. Для нас жалобы – это обратная связь напрямую от бизнеса, которую мы используем для дальнейшего совершенствования процедур», – сказал Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Проект по упрощению получения лицензий и разрешений стартовал в 2021 году. Всего в результате его реализации на портал госуслуг были переведены 423 наиболее востребованных вида разрешительных режимов, в том числе 51 лицензия.

Проект сделал процедуру получения разрешительных документов проще и быстрее. В частности, срок оформления лицензии сократился в 3 раза, разрешений – в 2 раза. Количество требуемых для получения лицензий документов уменьшилось в 2 раза, для разрешений – в 1,5 раза.

В 2023 году Правительство по поручению Президента применило практику досудебного обжалования к сфере разрешительной деятельности. Для этого на портале госуслуг был запущен сервис досудебного обжалования действий разрешительного органа.

Оспорить решение или действие разрешительного органа предприниматели могут в случае получения отказа в выдаче разрешительного документа, несоблюдения сроков оказания госуслуги или требования дополнительной оплаты.

Содержание всех жалоб детально изучается и используется для дальнейшего совершенствования сферы лицензий и разрешений, в том числе упрощения процедуры выдачи разрешительных документов. Эта работа проводится на площадках Аппарата Правительства, Минэкономразвития и Аналитического центра при Правительстве.

