Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров озвучил обращение Президента России Владимира Путина к коллективу холдинга.

«Поздравляю вас с 15-летием создания АО “НПО «Высокоточные комплексы»„. Вы по праву можете гордиться богатой историей предприятий, входящих в состав холдинга, многими поколениями талантливых учёных, организаторов производства, конструкторов, инженеров, испытателей, рабочих, которые своим подвижническим трудом внесли достойный вклад в укрепление промышленного, оборонного потенциала страны. В годы Великой Отечественной войны заводчане в кратчайшие сроки наладили выпуск широкой линейки приборов для военной техники, а на Сталинградском тракторном заводе – легендарных танков Т-34, которые из цехов уходили прямо на фронт, приближая победу. Важно, что нынешний коллектив холдинга бережно хранит и развивает замечательные традиции своих предшественников, активно внедряет новейшие технологии и перспективные решения. Сегодня созданные вами современные, мощные ракетные комплексы, боевые машины пехоты и десанта помогают нашим героям достойно выполнять поставленные задачи в ходе специальной военной операции. Желаю вам успехов и всего самого доброго», – говорилось в обращении.

Также всему коллективу холдинга «Высокоточные комплексы» была объявлена благодарность Президента России Владимира Путина.

В свою очередь вице-премьер – глава Минпромторга, обращаясь к сотрудникам АО «НПО “Высокоточные комплексы„», подчеркнул, что сегодня предприятия в периметре холдинга обеспечивают поставку российской армии более 30 видов вооружений и техники, чрезвычайно востребованной в войсках, которые участвуют в наступательных операциях в рамках СВО, защищают тылы и территории с мирным населением от ракетных ударов и налётов беспилотников.

Кроме того, Денис Мантуров отметил своевременное исполнение гособоронзаказа: «Гособоронзаказ для предприятий холдинга растёт в геометрической прогрессии. И надо отдать должное, ваши предприятия успешно справляются с задачей кратного наращивания военного потенциала нашей страны. В частности, за последние два года объёмы поставок холдинга в адрес Минобороны по разной номенклатуре выросли в 3–15 раз. При этом ГОЗ выполняется, несмотря на самые жёсткие сроки, которые сложно было представить».

В ходе церемонии награждения Денис Мантуров вручил государственные награды за большой вклад в развитие промышленности, создание специальной военной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу отличившимся сотрудникам холдинга.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI