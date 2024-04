Два столичных технопарка получили льготы на аренду земельных участков

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город предоставил двум компаниям льготы на аренду городской земли для строительства и эксплуатации технопарков в первом квартале 2024 года. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В Москве действует пониженная ставка арендной платы за землю для эксплуатации технопарков и строительства зданий, которые получили статус инвестиционного приоритетного проекта, — 0,01 процента от кадастровой стоимости. С начала 2024 года такие льготы получили два столичных инвестора для участков общей площадью 1,1 гектара. Ежегодно они смогут экономить свыше 3,8 миллиона рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Льгота оформляется в виде дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка. Ежегодно предприятия должны подтверждать свой статус в Межведомственной комиссии по вопросам присвоения, подтверждения и прекращения статусов в сфере промышленной и инвестиционной деятельности.

«Льготу на аренду земли площадью 0,89 гектара получило ООО “Рябиновая 44” для строительства первого в столице пищевого технопарка, которому ранее присвоили статус инвестиционного приоритетного проекта. Еще одно дополнительное соглашение заключено с ООО “Энерго Эстейт” для эксплуатации здания технопарка “Текон” на 3-й Хорошевской улице. Сниженная ставка предоставлена для участка площадью 0,18 гектара», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Статус инвестиционного приоритетного проекта позволяет инвесторам снизить налоговую нагрузку в региональной части на 25 процентов, отметил Министр Правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Помимо льгот по аренде земли, для таких проектов обнулена ставка налога на имущество и снижена по земельному налогу — до 0,7 процента от исчисленной суммы налога. Кроме того, ставка региональной части налога на прибыль составляет 13,5 процента вместо 17.

Присвоение статуса инвестиционного приоритетного проекта — одна из мер поддержки, которую город реализует с 2016 года. Льгота предоставляется на 10 лет и распространяется на предприятия, работающие в социально значимых и наукоемких отраслях. Комплекс мер, направленных на формирование и развитие научно-производственных предприятий, реализуется по поручению Сергея Собянина.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

