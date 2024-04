Два производственных корпуса и административное здание построят в рамках второй очереди технопарка «Алабушево»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» продолжается строительство промышленного технопарка «Алабушево». Вторую очередь возведут по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Вторую очередь промышленного технологического парка в особой экономической зоне “Технополис Москва” построят по программе стимулирования создания мест приложения труда. Инвестор возведет два производственных корпуса и административное здание. Общая площадь объекта составит не менее 50 тысяч квадратных метров. Благодаря второй очереди технопарка в ЗелАО создадут более 1,2 тысячи рабочих мест», — рассказал он.

Технопарк «Алабушево» стал первым совместным проектом ОЭЗ «Технополис Москва» и столичного девелопера. В начале 2024 года ввели в эксплуатацию три производственных корпуса общей площадью более 50 тысяч квадратных метров. На текущий момент ведутся подготовительные работы на площадке второй очереди.

«Полностью завершить возведение объекта планируется в 2026 году. В общей сложности по программе стимулирования создания мест приложения труда там появится не менее 2,5 тысячи рабочих мест. Технопарк строится с учетом потребностей будущих резидентов, занимающихся высокотехнологичным производством. В корпусах, помимо производственных помещений, предусмотрены площади для создания исследовательских лабораторий и офисов», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Среди резидентов первой очереди «Алабушева» — производители микроэлектроники, медицинского оборудования, фармацевтические компании и другие высокотехнологичные предприятия.

Председатель Комитета государственного строительного надзора Антон Слободчиков добавил, что на протяжении всего строительного цикла второй очереди ведомство будет проводить контрольно-надзорные мероприятия. Программу проверок инспекторы составят после получения от застройщика извещения о начале работ.

Формат технопарков становится все более востребован среди отечественных компаний, занимающихся высокотехнологичным производством. Как отметил член правления компании-инвестора Владимир Галактионов, проект «Алабушево» не только обладает коммерческим потенциалом, но и даст длительный синергетический эффект в разных сферах городской экономики. Сейчас формируется пул резидентов, которые работают в передовых отраслях столичной промышленности и предоставляют для москвичей рабочие места с комфортными условиями труда.

За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 90 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Это промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

Всего в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 1,4 триллиона рублей. Благодаря этому появится более 210 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

