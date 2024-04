Городской оператор реорганизует неэффективно используемую территорию в районе Черемушки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Участок на юго-западе столицы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Реализацией проекта займется назначенный городом оператор. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«В ходе комплексного развития будет реорганизована неэффективно используемая территория площадью 0,29 гектара в районе Черемушки. В течение пяти лет там построят 9,5 тысячи квадратных метров жилья для участников программы реновации и других городских нужд. Вложения в реализацию проекта оцениваются почти в два миллиарда рублей», — рассказал Максим Гаман.

Территория находится по адресу: улица Каховка, владение 20а (между Севастопольским проспектом и Перекопской улицей, в пешей доступности от станции метро «Зюзино»). Сейчас там находятся устаревшие объекты.

На участке не только построят жилье в рамках программы реновации, но и разместят объекты коммерческой и социально-бытовой направленности на первых этажах новых домов. Это обеспечит жителей товарами и услугами в шаговой доступности. Кроме того, создадут около 30 рабочих мест. Планируется также благоустроить территорию и проложить улично-дорожную сеть.

Оператором КРТ выступит Московский фонд реновации жилой застройки, подведомственный столичному Департаменту строительства.

«Программа реновации — важная социальная инициатива, благодаря которой жилищные условия смогут улучшить около миллиона москвичей. В жилье, построенное в районе Черемушки в рамках программы реновации, смогут переехать 200 человек», — объяснил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ранее Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии территории на улице Каховке.

В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье, общественно-деловые и спортивные объекты, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению Сергея Собянина.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

