Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Монумент Победы на Поклонной горе промоют после зимы в рамках месячника по благоустройству. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Работы займут около восьми часов, их выполнит бригада из 10 человек с привлечением спецтехники — поливомоечных машин и гидровышки», — рассказал Петр Бирюков.

Столичные памятники моют ежегодно с марта по октябрь, необходимость в этом во многом зависит от состояния объектов. Регламентные работы проходят один раз в месяц, но, если объект сильно загрязнен, например из-за погодных условий, его чистят чаще — раз в две недели.

К особенностям монумента Победы относятся высота и сложность рельефа, поэтому многие его участки нельзя очистить обычным механическим способом.

Сначала на объект нанесут специальный состав, после чего тщательно промоют водой. Специалисты постоянно контролируют состояние памятника, проводят его ежедневный осмотр. Внутри холма, на котором стоит монумент, находятся служебные помещения. В них оборудована станция мониторинга.

Монумент Победы на Поклонной горе — уникальное сооружение: из-за сложной формы он обладает аэродинамической неустойчивостью. Для предотвращения колебаний от ветра объект оснащен системой динамических гасителей колебаний, главный из которых, весом 10 тонн, находится за скульптурой богини Ники.

Всего в рамках месячника по благоустройству в Москве приведут в порядок более 1,1 тысячи памятников. Титановые сооружения очищают нейтральным раствором, а гранитные — специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI