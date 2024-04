Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Центральном административном округе столицы 9 и 10 апреля временно изменится движение трамваев по некоторым маршрутам. Это связано с проведением мероприятия.

Так, с 23:00 9 апреля до 12:00 10 апреля не будут ходить трамваи между Каланчевской улицей и Белорусским вокзалом.

Трамвай № 9 в это время курсировать не будет.

Другие маршруты укоротят. Так, трамвай № 7 будет следовать от станции метро «Бульвар Рокоссовского» до Каланчевской улицы (вместо Белорусского вокзала). Трамвай № 50 — от Дома культуры «Компрессор» до Каланчевской улицы (вместо станции метро «Новослободская»).

Кроме того, маршрут электробуса С510 продлят от остановки «ДК МИИТ — Еврейский музей и центр толерантности» до Белорусского вокзала по маршруту трамвая № 9.

Горожанам рекомендуют также пользоваться метрополитеном и автобусами М5, М53 и № 604.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

