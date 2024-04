Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Согласован проект ремонта здания центра содействия семейному воспитанию «Маяк» в районе Метрогородок. Об этом рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«Центр содействия семейному воспитанию “Маяк” находится по адресу: Открытое шоссе, дом 29, корпус 12. Здание построено в 1966 году. Согласно проекту, ремонтные работы пройдут на первом этаже учреждения, в одном из отделений», — уточнил Иван Щербаков.

Специалисты обновят отделку коридора, медицинского блока и других помещений, а также заменят окна и двери.

Центр содействия семейному воспитанию «Маяк» оказывает комплексную поддержку детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, создает для своих воспитанников комфортные условия жизни, максимально приближенные к домашним, и делает все возможное для того, чтобы ребята вернулись в кровную семью или были устроены в замещающую. Кроме того, учреждение разрабатывает и успешно реализует программы поддержки детей с особенностями здоровья, в том числе с тяжелыми нарушениями.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

