Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На рыбном рынке «Москва — на волне» можно приобрести вареных, замороженных, а также живых крабов. Их транспортируют в том числе с побережья Баренцева моря. За время работы рынка реализовано свыше 8,6 тонны крабов.

Мясо крабов — знаменитый деликатес, обладающий неповторимым вкусом и ароматом. Оно содержит цинк, кальций, калий, полиненасыщенные жирные кислоты, а также антиоксиданты. Мясо крабов прекрасно сочетается с другими продуктами. Все эти качества делают его желанным гостем на столе в качестве основного блюда, закуски или в составе салата.

Добыча происходит строго в регламентированный законом период — в зависимости от региона и вида крабов. На каждом промысловом судне может находиться до 40 тонн продукции. После того как корабли возвращаются в порт, выловленных крабов загружают в специальный автотранспорт, оборудованный баками-аквариумами с морской водой.

Путь из Мурманска в Москву занимает около 36 часов. На пункте передержки, так называемом крабьем отеле, продукцию сортируют по весу и размеру и отправляют на продажу. Кроме того, ценный груз можно доставлять самолетом: морских обитателей перевозят в специальных термокоробах с увлажненным внутренним покрытием.

Крабы очень устойчивы к транспортировке, тем не менее поставщики внимательно следят за их состоянием в пути, чтобы сохранить наивысшее качество продукта.

Рыбный рынок «Москва — на волне» открылся в ноябре 2023 года. На площади три тысячи квадратных метров расположены торговые ряды, зона хранения с разными температурными режимами, фуд-корты, студия мастер-классов. Здесь представлены рыба и морепродукты из трех океанов и 13 морей, омывающих Россию. За время работы рынок посетили более полумиллиона человек.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI