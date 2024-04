Более 20 НКО представят товары на благотворительной ярмарке фестиваля «Город неравнодушных»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

13 и 14 апреля на территории столичного пространства «Хлебзавод №9» пройдет благотворительная ярмарка. Она станет частью фестиваля «Город неравнодушных», приуроченного ко Дню мецената и благотворителя.

«Свои товары на ярмарке представят 24 некоммерческие организации. На стендах можно будет найти детские игрушки, дизайнерскую одежду и аксессуары, предметы интерьера и многое другое», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Все средства, вырученные от продаж, направят на помощь подопечным некоммерческих организаций (НКО): детям, многодетным семьям, людям старшего возраста, а также животным.

Фонд защиты животных «Вирта» предложит посетителям значки, брелоки, термосы и другую продукцию с изображениями собак и кошек. Организация «Люблю жизнь», развивающая инклюзивную культуру в России, представит изделия из шерсти, дерева и кожи, а детский фонд «Виктория» — керамику ручной работы.

В создании некоторых товаров принимали участие сами подопечные НКО. Так, на витринах фондов «Ясенева Поляна», «Дорога милосердия» и «Единение» разместят сувениры, игрушки, глиняную посуду и украшения, выполненные людьми с особенностями здоровья.

Кроме того, изделия для ярмарки подготовили волонтеры и специалисты благотворительных организаций. Например, их вязаные игрушки и продукция из эпоксидной смолы появятся на стенде центра реабилитации диких животных «Дом зайца».

Гостей фестиваля также ждут на творческих мастер-классах, иммерсивном спектакле и интерактивных площадках. Подробная программа размещена на сайте.

