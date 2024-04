Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

Банк «РОССИЯ» и медиахолдинг РБК провели «Бизнес-день РБК» в Перми

В Перми состоялось межрегиональное мероприятие « Бизнес-день РБК», организованное Банком «РОССИЯ» и компаниями «РБК Пермь» и «РБК Петербург».

Центральной темой мероприятия стала инвестиционная привлекательность Пермского края. В обсуждении этого вопроса приняли участие представители властей Прикамья, федеральных государственных и экспертных институтов, крупного и среднего бизнеса, а также финансовые структуры и общественные бизнес-объединения .

Спикерами со стороны Банка выступили Вице-президент — Управляющий директор по региональному бизнесу Л.Н. Юдина и Управляющий ДО «Пермский региональный центр» И.С. Гусев .

В своем выступлении Министр экономического развития и инвестиций Т.П. Чуксина отметила, что в регионе на данный момент реализуется более 300 инвестиционных проектов, а их общий портфель превышает 1,6 трлн рублей. По итогам 2022 года Пермский край занял 5-е место в рейтинге субъектов РФ по уровню развития государственно-частного партнерства. Все это свидетельствует о привлекательности региона для потенциальных инвесторов.

«Регион активно пользуется теми инструментами, которые есть в арсенале государства и занимает первое место в Приволжском федеральном округе по количеству одобренных ФРП займов» — отметил в своем выступлении директор Фонда развития промышленности РФ Р.В. Петруца .

Банк «РОССИЯ» на протяжении многих лет инвестирует в развитие Пермского края и имеет значительный опыт сотрудничества с местными предприятиями.

В своем выступлении Л.Н. Юдина указала на стремительный рост в масштабах страны потребности в инвестициях и количества тех, кто готов инвестировать. «В основном мы видим грамотных инвесторов, которые либо расширяют свое производство, либо финансируют сопутствующие направления, потому что видят перспективы по выпуску новой продукции в рамках реализации программ по импортозамещению. Эта тема в ближайшем будущем будет очень актуальна. Для инвесторов открывается не просто окно возможностей, а огромные ворота», — отметила она.

Фокус внимания банков в настоящее время направлен на частные инвестиции. «Надо понимать, что частный инвестор сегодня может обратиться в банк за консультацией. Банк готов оказать содействие, помощь и поддержку любому бизнесу. Сегодня практически все отрасли нам интересны. В первую очередь, приоритетны импортозамещение, промышленность и ее поддержка», — рассказал И.С. Гусев .

Участники мероприятия обменялись мнениями по поводу перспектив инвестиционного рынка и обозначили основные векторы потенциально привлекательных проектов. Для Банка подобные мероприятия являются важной площадкой для установления и поддержки контактов с потенциальными клиентами и партнерами.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI