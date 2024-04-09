Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank – 09.04.2024
Банк «РОССИЯ» и медиахолдинг РБК провели «Бизнес-день РБК» в Перми
В Перми состоялось межрегиональное мероприятие «
Центральной темой мероприятия стала инвестиционная привлекательность Пермского края. В обсуждении этого вопроса приняли участие представители властей Прикамья, федеральных государственных и экспертных институтов, крупного и среднего бизнеса, а также финансовые структуры и общественные
Спикерами со стороны Банка выступили
В своем выступлении Министр экономического развития и инвестиций
«Регион активно пользуется теми инструментами, которые есть в арсенале государства и занимает первое место в Приволжском федеральном округе по количеству одобренных ФРП займов» — отметил в своем выступлении директор Фонда развития промышленности РФ
Банк «РОССИЯ» на протяжении многих лет инвестирует в развитие Пермского края и имеет значительный опыт сотрудничества с местными предприятиями.
В своем выступлении
Фокус внимания банков в настоящее время направлен на частные инвестиции. «Надо понимать, что частный инвестор сегодня может обратиться в банк за консультацией. Банк готов оказать содействие, помощь и поддержку любому бизнесу. Сегодня практически все отрасли нам интересны. В первую очередь, приоритетны импортозамещение, промышленность и ее поддержка», — рассказал
Участники мероприятия обменялись мнениями по поводу перспектив инвестиционного рынка и обозначили основные векторы потенциально привлекательных проектов. Для Банка подобные мероприятия являются важной площадкой для установления и поддержки контактов с потенциальными клиентами и партнерами.
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