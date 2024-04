Бадминтон, футбол и дартс: началась регистрация на спартакиаду «Моспром-2024»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице началась регистрация на спартакиаду «Моспром». В соревнованиях, которые пройдут с июля до конца сентября, примут участие представители предприятий, студенты вузов и колледжей столицы.

«В этом году спартакиада “Моспром” пройдет в шестой раз. Она объединит работников московских предприятий, учеников профильных вузов и колледжей. Они будут соревноваться по 13 видам спорта, среди них два новых — стендовая стрельба и бадминтон. Количество участников растет с каждым годом: в прошлый раз мы собрали около шести тысяч человек, в этом году ожидаем до семи тысяч спортсменов», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Соревнования пройдут по таким видам спорта, как бильярд, плавание, легкая атлетика, баскетбол три на три, волейбол, настольный теннис, хоккей, футбол, киберспорт, дартс, шахматы, бадминтон и стендовая стрельба.

Принять участие в спартакиаде могут работники промпредприятий и студенты, заявив свои команды на соревнования по любому виду спорта. Зарегистрироваться можно на сайте. Регистрация продлится до конца июня.

С 2019 года в спартакиаде приняли участие более 15 тысяч человек. В мае 2022 года спартакиада «Моспром» стала лауреатом премии «Спорт и Россия — 2022» в номинации «Лучшие отраслевые соревнования сотрудников».

Свыше шести тысяч человек приняли участие в спартакиаде «Моспром-2023»

