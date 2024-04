Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития и «ДОМ.РФ» проработать возможность выкупа льготного арендного жилья по дальневосточной ипотеке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Юрий Трутнев провёл заседание президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока

Такое поручение Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев дал по итогам заседания президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

На заседании обсуждалось изменение программы «Доступное арендное жильё в Дальневосточном федеральном округе». Программа по созданию арендного жилья реализуется в рамках выполнения поручения главы государства, данного по итогам Восточного экономического форума 2022 года, и включена в перечень стратегических инициатив Правительства. В рамках программы при участии АО «ДОМ.РФ» планируется построить не менее 10 тыс. новых арендных квартир для студентов, молодых специалистов, а также иных категорий граждан, которые будут определены субъектами, входящими в ДФО. Правительством страны на эти цели выделено 87 млрд рублей. Арендная плата будет доступной за счёт субсидирования ставок из федерального и региональных бюджетов. Для граждан она составит примерно 1/4 от среднерыночного уровня.

Основные параметры программы и лимиты распределения квартир по субъектам были утверждены на заседании президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в июле 2023 года. На сегодняшний день АО «ДОМ.РФ» подписаны договоры на строительство 5884 квартир в девяти регионах ДФО. В трёх дальневосточных регионах первые квартиры уже переданы гражданам. Это 42 квартиры в Приморском крае (ЖК «Айвазовский» во Владивостоке), 40 квартир в Чукотском автономном округе (ЖК «Ягодный» в Анадыре), 24 квартиры в Якутии (ЖК «Микрорайон Марха» в Якутске).

Приморский край выразил готовность построить 489 арендных квартир в рамках региональной программы. Правительство Камчатского края заявило об изменении объёма предложений от застройщика и строительстве 670 арендных квартир.

На заседании было одобрено решение о перераспределении лимита в количестве 505 квартир и увеличении строительства арендного жилья в трёх дальневосточных регионах. В Сахалинской области увеличено строительство на 169 квартир, и всего в рамках программы будет построена 1321 квартира. В Амурской области будет создано на 168 арендных квартир больше, всего в рамках программы будет построено 2240 квартир. В Бурятии увеличено строительство на 168 квартир, и всего в рамках программы будет построено 468 квартир.

«Возникло предложение попробовать этот механизм льготного арендного жилья пролонгировать, предоставив возможность гражданам выкупить квартиру в рамках льготной дальневосточной ипотеки. Нужно проработать алгоритм реализации этого предложения. Полагаю, что людям тогда программа по доступному арендному жилью станет интереснее», – отметил Юрий Трутнев. Соответствующее поручение дано Минвостокразвития совместно с «ДОМ.РФ».

По итогам заседания одобрено увеличение выделенных средств в рамках планов социального развития центров экономического роста дальневосточных регионов на мероприятия по модернизации социальной инфраструктуры и созданию инфраструктуры ТОР. Финансирование предоставляется в рамках президентской дальневосточной единой субсидии по линии Минвостокразвития. В 2018–2026 годах на реализацию планов 11 дальневосточных регионов из федерального бюджета выделено 216 млрд рублей.

«За время работы этого механизма в рамках президентской дальневосточной единой субсидии в регионе построено более 670 объектов социальной и инженерной инфраструктуры – школ, больниц, детских садов, дорог, спортивных и детских площадок, отремонтировано более 1,2 тыс. объектов. Благоустроено более 1,3 тыс. общественных территорий и пространств. Приобретено оборудование для более чем 700 социальных учреждений. Установлено 18 модульных спортивных залов для школ. На 2024 год запланирован ввод ещё 89 объектов, 41 объект планируем отремонтировать. Значительная часть средств президентской единой субсидии в 2024–2027 годах пойдёт на реализацию мастер-планов реновации 25 дальневосточных городов, разработанных по поручению Президента Российской Федерации», – сказал Юрий Трутнев.

На заседании было принято решение по перераспределению ранее одобренных средств президентской дальневосточной единой субсидии, а также выделению дополнительных средств на 2024–2026 годы в размере 2 млрд рублей.

Ряд проектов признаны приоритетными для предоставления льготного финансирования за счёт средств государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Поддержку получат в том числе проекты по строительству нового терминала внутренних и международных воздушных линий международного аэропорта Игнатьево в Благовещенске, по строительству туристического кластера «Парк “Три вулкана„» в Камчатском крае, по обновлению общественного транспорта в Якутске.

Продлён срок исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета для инвестиционного проекта по строительству горно-обогатительного комбината «Озёрное» в Еравнинском районе Республики Бурятия. Ходатайство о продлении сроков исполнения обязательств по соглашению до декабря 2025 года поддержано в связи с возгоранием, произошедшим на предприятии в ноябре прошлого года. В настоящее время на предприятии ведутся восстановительные и пусконаладочные работы.

