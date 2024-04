Юрий Трутнев: Дальневосточные регионы активно помогают восстанавливать новые территории

Source: MIL-OSI Russian Language News

Во время рабочей поездки в Донецкую Народную Республику Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев проверил ход восстановления социальной инфраструктуры подшефных дальневосточным регионам территорий, ознакомился с ходом восстановления Старобешевской ТЭС в посёлке Новый Свет.

«За время шефской работы регионы Дальнего Востока не сорвали ни одного срока. Все региональные группы ДФО работают на территории Донецкой Народной Республики ответственно. Нынешняя поездка была связана с необходимостью осмотра новой территории. Якутии определили ещё одно муниципальное образование. В Кировском они со своей задачей справились, сейчас будут заниматься Докучаевском. Я хотел посмотреть объём восстановительных работ. Фронт широкий – более 60 объектов. Уверен, что якутяне проведут работы, как делали до сих пор, то есть с соблюдением сроков и качественно», – сказал Юрий Трутнев.

В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина региональной группой Республики Саха (Якутия) завершены строительно-монтажные работы в здании под размещение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в посёлке Еленовка. МФЦ будет обслуживать 15 тысяч жителей Еленовки и близлежащих населённых пунктов. Объект полностью готов, оснащён необходимым оборудованием, и сотрудники МФЦ уже начинают приём документов от граждан.

В настоящее время ведётся разработка мастер-планов населённых пунктов Докучаевского городского округа. Уже начались работы по восстановлению городского парка в Докучаевске. В первоочередных планах – благоустройство в парковой зоне пешеходных дорожек и установка освещения. В городе начался ремонт многоквартирных домов, которые подверглись обстрелам, местного дома культуры и других объектов. Проводится ремонт рентген-кабинета, ведётся закупка оборудования. Планируется создать в Докучаевске центр информационных технологий, в городе также появится система показа кинофильмов от якутской компании «Экстра Синема». Всего в соответствии с планом предстоит восстановить 65 объектов Докучаевского городского округа.

Ранее, за время шефства Якутии в городе Кировское, было восстановлено более 50 объектов социальной инфраструктуры. Также Якутия оказала поддержку в обновлении медицинского оборудования городской больницы Кировского, закуплен и установлен новый рентген-аппарат. Бригада якутских врачей-офтальмологов помогла многим жителям Донбасса вернуть зрение, в открытом филиале якутской офтальмологической больницы в Кировском с октября 2023 года было осмотрено более 700 первичных пациентов и прооперировано около 340 больных.

Восстановление освобождённых территорий ведётся по поручению главы государства. За субъектами Дальнего Востока закреплены девять населённых пунктов и два района Донецкой Народной Республики, где проживает более 220 тысяч человек. В восстановительных работах принимают участие все 11 дальневосточных регионов. В соответствии с согласованным планом в 2024 году предусмотрено проведение строительно-монтажных работ на 222 объектах инфраструктуры. К проведению строительно-монтажных работ привлечено 26 подрядных организаций, положительно зарекомендовавших себя в 2022–2023 годах. В том числе в этом году предполагается восстановление 14 школ, 4 детских садов, 3 больниц, 10 детских и спортивных площадок, 4,32 км водоводов, 195,61 тыс. кв. м дорог. С начала года завершены строительно-монтажные работы на 24 объектах, сдано 11 объектов, в том числе школа. Также в этом году регионами Дальнего Востока для подшефных территорий закуплено и передано 4 единицы автомобильной и специальной техники. Направлено 28 т гуманитарной помощи. Лечебно-оздоровительный отдых получат более 2,5 тысячи детей.

В посёлке Новый Свет вице-премьер посетил Старобешевскую ТЭС. Станция является одним из объектов генерации, обеспечивающих энергетическую безопасность ДНР. Энергетики Донбасса доложили о выполнении работ по восстановлению и модернизации генерирующих объектов для гарантированного обеспечения жителей региона теплом и светом. По словам руководителей тепловой электростанции, люди работают в непростых условиях: периодически враг пытается нанести ущерб работе ТЭС, но энергетики с риском для жизни, нередко под обстрелами, оперативно реагируют на поломки и делают всё возможное, чтобы не допустить сбоев электроснабжения.

Юрий Трутнев отметил важность бесперебойной работы ТЭС. Станция снабжает электроэнергией центральные и южные районы ДНР. «ТЭС обеспечивает большой круг потребителей на территории Донецкой Народной Республики. Энергетики быстро реагируют на вражеские налёты и оперативно восстанавливают повреждения. Благодаря этому перебоев по электроснабжению практически не возникает», – сказал он.

По поручению вице-премьера на передовую в зону СВО командирам и военнослужащим российской армии, в том числе дальневосточникам, передана очередная партия вооружения, обмундирования, а также транспортные средства, среди которых продукция дальневосточных предприятий, производимая на ТОР «Патриотическая».

«Меняется техника, меняются технологии. Раньше мы привозили станции радиоэлектронной борьбы одного типа. Сейчас гораздо более широкий ассортимент, в том числе выпускаемый и нашей промышленностью. Точно так же с беспилотными летательными аппаратами, с винтовками, с прицельными комплексами. Появляются новые линейки, которые востребованы на передовой, которые позволяют нашим бойцам успешнее работать. Такая поддержка будет продолжаться и дальше, до нашей победы», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Вооружение и обмундирование получили военнослужащие, мобилизованные и добровольцы находящихся в Донбассе подразделений Восточного военного округа, бойцы оперативно-боевого тактического формирования ДНР «Каскад» и добровольческого отряда Российского союза боевых искусств «Союз».

Бойцы получили снайперские комплексы крупного калибра, средства радиоразведки для обнаружения БПЛА противника и радиоэлектронной борьбы, беспилотные авиационные комплексы, произведённые в Бурятии на базе автомобиля «ГАЗ Соболь», FPV-дроны из Якутии и от других отечественных производителей, тепловизионные системы наблюдения и прицельные тепловизионные комплексы для высокоточного крупнокалиберного оружия (тяжёлых снайперских винтовок), приборы ночного видения.

Были доставлены транспортные средства. Военным передали легкобронированный автомобиль, снегоболотоходы повышенной проходимости якутского предприятия. Такая техника регулярно поставляется на передовую и хорошо себя зарекомендовала. В военные части переданы модульные водоочистные станции якутского производства.

Также на передовую отправили гемостатические средства отечественного производства, кровоостанавливающие турникеты, произведённые на предприятии в Биробиджане.

