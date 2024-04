Этот день в истории Политеха: 8 — 14 апреля

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В сегодняшнем выпуске специального проекта к 125-летию Политехнического университета мы вспоминаем о событиях, случившихся в разные годы с 8 по 14 апреля.

10 апреля 1929 года родился академик Российской академии наук, заслуженный деятель науки и техники РФ, заслуженный инженер России, почётный инженер Санкт-Петербурга, выпускник Политеха, в разные годы его ректор, президент и научный руководитель Юрий Сергеевич Васильев .

77 лет своей жизни Юрий Сергеевич посвятил Политеху. В 1946 году поступил на гидротехнический факультет Ленинградского политехнического института имени М. И. Калинина и с тех пор не расставался с Политехом никогда. В 1949 году был бригадиром первого студенческого стройотряда, принимавшего участие в возведении Непповской ГЭС.

В 1951 году он стал ассистентом кафедры «Использование водной энергии», в 1962-м защитил кандидатскую диссертацию, в 1973-м — докторскую. С 1976 года почти четверть века заведовал кафедрой ИВЭ. Научные решения, предложенные Ю. С. Васильевым, использовались при проектировании и возведении Красноярской, Саяно-Шушенской и других ГЭС.

Юрий Сергеевич руководил Политехническим университетом с 1983 по 2003 год, в трудные времена перестройки и экономической нестабильности, находя нестандартные решения для выживания университета.

В 75 лет Юрий Сергеевич прекратил читать лекции, и в последние годы работал, в основном, с аспирантами и докторантами, был научным руководителем университета. До своего 95-летнего юбилея Юрий Сергеевич не дожил совсем немного — его не стало 29 декабря 2023 года .

10 апреля 1993 года после восстановления был освящён храм Покрова Пресвятой Богородицы.

Построенный при Санкт-Петербургском политехническом институте императора Петра Великого как домовая церковь и освящённый в 1913 году, храм просуществовал всего 10 лет. В 1923 году советская власть его закрыла, а помещения были перепланированы и приспособлены под склад, госпиталь и клуб. Позже там была военная кафедра. В 1992 году храм вернули церкви, настоятелем был назначен протоиерей Александр Румянцев . Он сразу же приступил к возрождению прихода. 10 апреля 1993 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) освятил восстановленный храм, и в нём началась церковная жизнь.

12 апреля 1961 года на орбиту Земли был выведен первый в мире космический корабль «Восток» с человеком на борту — советским пилотом-космонавтом Юрием Гагариным. Это событие стало кульминацией долгого пути к освоению космоса, в котором немалую роль сыграли инженеры и учёные Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина. Имена четырёх политехников — И. В. Мещерского, Н. А. Рынина, Ю. В. Кондратюка и С. А. Косберга — нанесены на карту Луны.

Магистерская диссертация будущего профессора Санкт-Петербургского политехнического института Ивана Всеволодовича Мещерского «Динамика точки переменной массы» заложила основы небесной механики тел переменной массы. Окончательное выражение эта теория получила в его статье «Уравнение движения точки переменной массы в общем случае», опубликованной в журнале «Известия С.-Петербургского Политехнического Института Императора Петра Великого» в 1904 году. Эти две работы послужили фундаментом для современной ракетодинамики.

Студент Политеха Александр Шаргей в 19 лет впервые рассчитал трассу полёта и схему посадки космического корабля на Луну, сделал наброски своей будущей книги в рукописи «Тем, кто будет читать, чтобы строить». В историю космонавтики он вошёл как Юрий Кондратюк. Его расчёты помогли американским астронавтам высадиться на Луну, поэтому в США, на космодроме мыса Канаверал, ему установлен памятник.

C 1956 года на кафедре профессора Т. Н. Соколова велись работы по созданию специализированной вычислительной машины для слежения за движением искусственных спутников Земли. Так были разработаны цифровые вычислительные машины «Кварц» и «Темп-1». «Кварц» использовался при запуске в мае 1958 года третьего советского искусственного спутника Земли. А 12 апреля 1961 года ЦВМ «Кварц» и «Темп-1» были задействованы во время полёта Ю. А. Гагарина. В его подготовке и проведении участвовали 26 сотрудников кафедры Политеха. За обеспечение полёта первого космонавта большую группу разработчиков наградили орденами и медалями СССР. А инструктором Юрия Гагарина был лётчик-испытатель, выпускник ЛПИ 1937 года, Герой Советского Союза М. Л. Галлай.

Во время исторического полета 12 апреля 1961 года телевидение стало средством связи космонавта с Землей, мощным научным инструментом. Одним из основоположников космического телевидения был выпускник Политеха 1941 года Игорь Леонидович Валик .

Выпускники физмеха 1954 года Владимир Борисович и Хиония Николаевна Краскины принимали самое непосредственное участие в легендарном запуске первого человека в космос. С 1956 по 1964 год они работали инженерами научно-исследовательского полигона № 5 на космодроме Байконур.

И сегодня Политех продолжает исследовать космос вместе со своими партнёрами. 9 августа 2022 года с космодрома Байконур были запущены 16 малых космических аппаратов образовательного проекта Space Pi, среди которых — два наноспутника Политеха , разработанных в Высшей школе прикладной физики и космических технологий Института электроники и телекоммуникаций. А 27 июня 2023 года с космодрома Восточный стартовала ракета космического назначения «Союз-2.1б» с 42 российскими и иностранными попутными малыми спутниками (кубсатами), среди которых — третий наноспутник Политеха . В отличие от первых двух, кубсат Polytech Universe-3 оснащён двигателем.

13 апреля 2019 года заслуженная артистка России, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова прочла в Политехе текст Тотального диктанта.

В 2019 году акция прошла в 15-й раз, Политех же принимал желающих проверить свою грамотность петербуржцев во второй раз.

13 апреля в России отмечается День мецената и благотворителя. В Политехе уже 12 лет существует Эндаумент-фонд, созданный усилиями выпускников, сотрудников, студентов, партнёров и друзей университета. За 12 лет более 650 дарителей сделали пожертвования. Это крупные компании и банки, в том числе Сбербанк, Банк Санкт-Петербург, Банк ВТБ, «Газпром Нефть» и другие, а также физические лица. Сегодня в фонде 94,9 миллиона рублей, а доход от управления этими средствами ежегодно передаётся на студенческие инициативы, проекты и специальные стипендии.

Если хотите присоединиться к числу благотворителей Политеха, заходите по ссылке .

14 апреля 1981 года Музей боевой и революционной славы вошёл в состав Музея истории Ленинградского политехнического института.

