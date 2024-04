Хоккеисты ГУУ принесли очередную победу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Хоккейная команда Государственного университета управления выиграла в первой игре серии 1/8 финала плей-офф Студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области.

Соперником первого раунда плей-офф по результатам общей таблицы всех дивизионов стала команда Научно-исследовательского инженерного института Балашихи.

Первую игру провели в статусе хозяев не только по местоположению, но и по уровню игры. Соперники так и не смогли размочить сухарь Ильи Какорина, зато наши парни неоднократно поразили ворота Балашихи: Артем Дмитриев оформил хет-трик, Олег Богатов поддержал дублем, по шайбе забили Максим Грицук, Тимофей Катков и Михаил Торондуш. В результате команда ГУУ одержала победу со счетом 8:0.

Напомним, что в рамках плей-офф серия длится 2 игры, так что уже в эту среду команды встретятся вновь, но уже на поле в Балашихе.

Поздравляем наших спортсменов с отличным началом и желаем им дальнейших побед!

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI