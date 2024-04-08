Финансовые новости: FINOPOLIS 2024 пройдет в Сочи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS в этом году вернется в Сочи. Он пройдет с 6 по 8 ноября на территории Образовательного центра «Сириус».

FINOPOLIS традиционно станет площадкой для обсуждения тенденций и возможностей современных технологий в финансовом секторе. На форуме будет представлена широкая деловая программа с пленарными и секционными дискуссиями, а также выставочная зона с передовыми сервисами, инновационными технологическими решениями, мастер-классами и различными интерактивными мероприятиями от партнеров.

Кроме того, лучшие команды региональных кейс-чемпионатов Молодежной программы FINOPOLIS.365 покажут экспертам финансового рынка свои проекты и поборются за звание суперфиналиста и денежный приз.